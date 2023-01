Klarifikasi Melaney Ricardo setelah Video Diduga Beri Kode Minta Pertolongan Viral di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Pembawa acara Melaney Ricardo memberikan klarifikasi soal videonya yang dianggap sebagai tanda meminta pertolongan.

Nama Melaney Ricardo sempat menjadi bahan perbincangan publik saat membagikan video tentang kesannya bertemu dengan selebgram Bunda Corla.

Dalam video tersebut terlihat Melaney Ricardo berulang kali membuat gerakan layaknya kode meminta bantuan.

Gerakan itu berupa mengatupkan ibu jari dan membiarkan empat jari lainnya terbuka.

Heboh dikira memberikan kode meminta bantuan, Melaney Ricardo akhirnya membuat klarifikasi.

Istri dari Tyson James Lynch itu menyebut dirinya dalam keadaan yang baik dan tidak membahayakan

"I'm okay, aku dalam keadaan sehat wal afiat," katanya dikutip dari akun TikTok @melaney_ricardo, Minggu (22/1/2023).

"(Aku) tidak tertekan, tidak dalam keadaan yang membahayakan, sampai saat ini aku sehat, bahagia," lanjutnya.

Ibu dua anak itu kembali menegaskan kondisinya tengah baik-baik saja.

"Ini karena banyak yang menanyakan 'Kak Mel, are you okay, are you okay?', I am okay," tegasnya.

Ia membuat klarifikasi ini lantaran banyak yang menanyakan keadaannya setelah video unggahan sebelumnya viral.

"Nah sekaligus menjelaskan video yang kemarin sempat viral dan heboh ya," ujarnya.

"Ini sebenarnya viralnya di TikTok tapi akhirnya jadi ke mana-mana," sambung Melaney.

Melaney menyebutkan dalam video yang viral itu, ia sedang mencoba fitur baru dalam aplikasi Instagram.