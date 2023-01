Tak hanya Lia Rungkat, Nikita Mirzani Bakal Laporkan Geng Sampah ke Polisi

TRIBUNNEWS - Nikita Mirzani bersama Fitri Salhuteru datang ke Polres Jakarta Selatan guna menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap Lia Rungkat.

Nikita Mirzani terlihat tidak didampingi oleh kuasa hukumnya.

Nikita Mirzani mengaku saat ini mampu menjalani pemeriksaan tanpa ada kuasa hukum.

Lantaran bukti untuk laporannya itu sudah cukup lengkap.

Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani dalam tayangan video di kanal YouTube KH Infotainment, Minggu (22/1/2023)

"Ga perlu lah. Jawabnya gampil, karena buktinya udah cukup," kata Nikita saat ditanya soal kehadiran pengacara.

Nikita menyebut melaporkan Lia Rungkat karena dinilai sudah melanggar Undang-undang ITE.

"Atas yang dia posting-posting itu, menggila itu. Pokoknya ITE," ucapnya.

Nikita Mirzani juga memberikan kejelasan untuk kasus hukum untuk Lia Rungkat.

"Lia Rungkat on the way, walaupun dia sudah tidak aktif main di akunnya yang Lia.Rungkat.77, tapi dia sudah membuat akun fake atas nama nenek pansos yang sampai saat ini masih aktif," jelasnya.

Nikita pun membeberakan alasannya bisa mengetahui akun nenek pansos adalah milik dari Lia Rungkat.

"Kebetulan waktu itu dia juga open endorse di nenek pansos tadi dia nggak ngemasukin nomor rekening, yang dia masukin gopay," terangnya.

"Jadi ketahuan bahwa akun itu punyanya Lia Rungkat juga, itu juga udah dilaporin juga," imbuhnya.

Selain Lia Rungkat, Nikita Mirzani mengaku ingin melaporkan Geng Sampah pada pihak kepolisian.