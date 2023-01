Lirik dan Terjemahan Lagu Oceans and Engines - NIKI: But I’m Letting Go I’m Giving Up the Ghost

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Oceans and Engines dalam artikel ini.

Lagu Oceans and Engines dinyanyikan oleh NIKI alias Niki Zefanya.

Oceans and Engines dirilis pada 8 Juli 2022.

Lirik dan Terjemahan Lagu Oceans and Engines - NIKI

[Verse 1]

Saturday sunset

Matahari tenggelam di hari Sabtu

We're lying on my bed with five hours to go

Kita berbaring di kasurku dan lima jam lagi kita harus pergi

Fingers entwined and so were our minds

Jari bertautan dan begitu pula pikiran kita

Crying, I don't want you to go

Menangis, aku tak mau kau pergi

You wiped away tears

Kau mengusap air mata

But not fears under the still and clear indigo

Tapi tidak ketakutan di bawah nila yang tenang dan jernih

You said "Baby, don't cry, we'll be fine"

Kau bilang, "Sayang, jangan menangis, kita akan baik saja"

"You're the one thing I swear I can't outgrow"

"Aku bersumpah kau satu-satunya orang yang tak bisa berhenti kucintai"

[Verse 2]

My mother said the younger me was a pretending prodigy

Ibuku bilang bahwa aku saat kecil adalah anak ajaib yang berpura-pura

Well, nothing then much has changed

Well, tidak banyak yang berubah