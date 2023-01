Isyaratkan Kode Minta Tolong, Melaney Ricardo Beri Bantahan: Sebel kalau Kuku Gua Kelihatan Jelek

TRIBUNNEWS.COM - Melaney Ricardo membantah saat banyak masyarakat menilai dirinya meminta tolong.

Belum lama ini, Melaney Ricardo menjadi sorotan publik lantaran mengisyaratkan kode minta tolong dengan beberapa kali menunjukkan empat jarinya.

Video tersebut pun menjadi ramai di media sosial, khususnya TikTok.

Dikutip dari YouTube TRANS TV, Rabu (25/1/2023), Melaney Ricardo memberikan penjelasan.

"Aku tuh bikin konten video, aku diberikan kesempatan baru sama temen-temen dari Instagram untuk mencoba fitur baru mereka," terang Melaney Ricardo.

Dalam video tersebut, Melaney Ricardo tengah memakai kuku palsu.

Namun, kuku palsu pada jempolnya lepas dan Melaney Ricardo tak percaya diri untuk menunjukkannya ke kamera.

"Seperti hari ini, kuku (kuku palsu) saya itu copot satu di sini (telunjuk kiri), aku itu kan grogi luar biasa."

"Gua itu sebel kalau kuku gua itu kelihatan jelek di kamera," lanjutnya.

Hal tersebut membuat Melaney Ricardo hanya memperlihatkan empat jarinya dan menyembunyikan jempolnya layaknya orang memberi kode minta tolong.

Gerakan yang dilakukan berulang kali itu pun membuat warganet menilai Melaney memang meminta tolong.

Padahal, istri Tyson Lynch tersebut tidak bermaksud demikian.

"So I was doing like this with my four fingers, empat yang gini-gini," ucapnya.

Kendati demikian, Melaney belajar dari warganet bahwa mereka mengajarkannya arti dari tanda-tanda.