Harga Tiket Konser NCT Dream TOUR THE DREAM SHOW2 di Jakarta, Dapat Dibeli Mulai 4 Februari 2023

TRIBUNNEWS.COM - Berikut harga tiket konser NCT Dream TOUR THE DREAM SHOW2 di Jakarta.

NCT Dream akan menggelar konser yang bertajuk "TOUR THE DREAM SHOW2 in Jakarta" pada tanggal 4 - 6 Maret 2023.

Konser NCT Dream TOUR THE DREAM SHOW2 in Jakarta tepatnya akan dilaksanakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD.

Untuk harga tiket konser NCT Dream TOUR THE DREAM SHOW2 in Jakarta telah diumumkan melalui Instagram @dyandraglobal pada Rabu (26/1/2023), kemarin.

Adapun untuk pembelian tiket konser NCT Dream TOUR THE DREAM SHOW2 in Jakarta akan dibuka mulai 4 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.

Penggemar dapat membeli tiket konser NCT Dream TOUR THE DREAM SHOW2 in Jakarta melalui loket.com dan Livin' by Mandiri.

Akan tetapi, tiket tersebut akan dibagi menjadi 6 kategori.

Kategori CAT 1 dan 2 hanya dapat dibeli melalui Livin' by Mandiri sebagai metode pembayaran ekslusif.

Sementara kategori CAT 3, 4, 5, dan 6 dapat dibeli di Loket.com, dengan semua metode pembayaran.

Kemudian tiket termurah yaitu pada Cat 6A dan 6B atau warna ungu dengan harga Rp 1 juta.

Sedangkan tiket termahal yaitu untuk kategori CAT 1A, 1B, 1C, 1D atau warna hijau dengan harga Rp 2.750.000.

Berikut Harga Tiket Konser NCT Dream TOUR THE DREAM SHOW2 in Jakarta

1. CAT 6A, 6B, Seated (Warna Ungu): Rp 1.000.000

2. CAT 5, Seated (Warna Pink): Rp 1.500.000