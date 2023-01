Saat Isu Bubar Semakin Kencang, Band Armada Sedang Siapkan Single Terakhir Berjudul 'Memori'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Band Armada diketahui saat ini sedang mempersiapkan perilisan single terakhir mereka.

Ini semakin menguatkan kabar bahwa band yang sudah berjalan belasan tahun itu akan bubar.

Lewat sebuah siaran pers band Armada mengabarkan mereka sedang mempersiapkan single terakhir berjudul 'Memori'.

Kabar itu sudah sampai ke sosial media, dan warganet di sosial media menyebut bahwa single yang akan dirilis pada 10 Februari 2023 itu akan jadi karya terakhir band itu.

"Setiap ada awal pasti ada akhir, sebuah konsep perpetual yang sudah jarang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari namun bukan berarti tak terjadi. Begitu juga bagi Armada," tulis pihak band Armada melalui siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (25/1/2023).

"Menulis lagu 'Memori' yang akan dibagikan 10 Februari mendatang, dan ini akan menjadi persembahan terakhir dari Armada bagi skena musik tanah air. This might be last but definitely not least," lanjutnya.

Kabar bubarnya band Armada mulai mencuat saat Rizal mengunggah foto band Armada dengan formasi yang lengkap beberapa waktu lalu.

Rizal juga membubuhkan caption seolah mengenang masa kejayaan mereka beberapa tahun lalu.

Caption yang menggantung membuat banyak orang berspekulasi soal masa depan band tersebut.

"Bismillahirrahmanirrahim. After 15 years together, up and down. Maybe this is the time," tulis Rizal Armada dalam unggahannya beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu saja, spekulasi soal kemungkinan Armada bubar dipertegas dengan balasan Rizal dalam komentar Ifan Seventeen.

Ifan mengomentari unggahan tersebut dengan menyebut kelimanya akan bersatu kembali, namun balasan Rizal menyiratkan sebaliknya.

"Gabung lagi semuanya? Alhamdulillah," ujar Ifan Seventeen dalam komentar.

"I wish bro (emot menangis senyum)," balas Rizal.

Sayangnya pihak band Armada belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut soal kabar tersebut.