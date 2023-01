Menikah dengan Deva Mahenra Pakai Gaun Pengantin Peninggalan Ibunya, Mikha Tambayong: What A Dream

TRIBUNNEWS.COM - Aktris peran Mikha Tambayong mengenakan gaun pengantin peninggalan almarhumah Deva Malaihollo, ibunya, saat menikah dengan sang kekasih Deva Mahenra.

Pernikahan keduanya dilangsungkan di The Ritz-Carlton, Nusa Dua, Bali, Sabtu (28/1/2023).

"28.1.2023. Married my best friend in my Mother's dress. What a dream," tulis Mikha dikutip dari laman Instagram-nya.

Baca juga: Menikah dengan Deva Mahenra, Mikha Tambayong: Aku Beruntung Sekali

Mikha Tambayong tampak cantik mengenakan gaun pengantin berwarna putih.

Pada unggahan tersebut, Mikha juga membagikan foto lawas saat ibunya mengenakan gaun serupa.

Prosesi pernikahan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra berlangsung tertutup dan hanya dihadiri orang-orang terdekat.

Dalam keterangan pers yang dibagikan pihak wedding organizer, Deva Mahenra mengatakan, persiapan pernikahannya memang berlangsung cepat dan singkat.

"Proses persiapan pernikahan kami terbilang cukup mepet dalam hal waktu, terlebih karena kami juga harus menyelesaikan berbagai proyek pekerjaan sembari mengurus perencanaan ini," kata Deva.

Kisah kasih Deva Mahenra dan Mikha Tambayong sudah mulai terpublikasi sejak 2021.

Keduanya kerap membagikan potret kebersamaan di akun media sosial masing-masing.

Deva Mahenra dan Mikha Tambayong juga terlibat dalam beberapa proyek syuting bareng seperti serial Teluh Darah.