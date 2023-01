Profil Annie Wersching, Pengisi Suara Tess di Game The Last of Us yang Meninggal Dunia

Annie Wersching, pengisi suara Tess dalam game The Last of Us yang meninggal dunia di usia ke-45 tahun pada Minggu (29/1/2023). Berikut ini profilnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Annie Wersching, pengisi suara Tess dalam game The Last of Us yang meninggal dunia di usia ke-45 tahun pada Minggu (29/1/2023).

Ia meninggal dunia karena sakit kanker sejak tahun 2020.

Annie Wersching lahir pada 28 Maret 1977 di St Louis, negara bagian Missouri, Amerika Serikat.

Nama Annie Wersching menjadi populer melalui perannya sebagai Renee Walker di serial TV, 24.

Ia juga menjadi pengisi suara Tess, karakter di game The Last of Us, dikutip dari The Guardian.

Baca juga: Annie Wersching, Pemain Serial 24 dan Pengisi Suara di Game The Last of Us Meninggal Dunia

Kehidupan Pribadi

Annie Wersching menikah dengan aktor dan komedian Stephen Full di rumah mereka di Los Angeles pada September 2009.

Mereka memiliki tiga putra.

Annie Wersching didiagnosis menderita kanker yang tidak dipublikasikan pada tahun 2020, meskipun dia terus berakting setelahnya.

Ia meninggal dunia pada 29 Januari 2023 di Los Angeles, dikutip dari Wiki Wand.

Pendidikan

Annie Wersching merupakan lulus SMA di Crossroads College Preparatory School di Central West End St. Louis, lulus pada tahun 1995.

Selama masa mudanya, Annie berkompetisi dalam tarian Irlandia.

Ia menjadi anggota St. Wersching dancer.