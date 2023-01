Annie Wersching, Pemain Serial 24 dan Pengisi Suara di Game The Last of Us Meninggal Dunia

Annie Wersching, aktris asal Amerika yang terkenal lewat serial 24 dan pengisi suara di game The Last of Us meninggal dunia.

TRIBUNNEWS.COM - Annie Wersching, seorang aktris yang terkenal karena karyanya di serial drama 24, Bosch dan Runaways meninggal dunia di usia 45 tahun.

Wersching juga merupakan pengisi suara karakter Tess dalam video game The Last of Us.

Annie Wersching meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker.

Aktris asal Amerika tersebut telah didiagnosis menderita kanker pada tahun 2020.

Suami Wersching, Stephen Full pun membagikan pernyataan mengenang untuk sang istri.

"Ada lubang besar dalam jiwa keluarga ini hari ini," kata Stephen Full, dikutip dari ew.com.

"Dia menemukan keajaiban di saat yang paling sederhana. Dia tidak membutuhkan musik untuk menari. Dia mengajari kami untuk tidak menunggu petualangan menemukanmu. 'Temukanlah. Itu ada di mana-mana.' Dan kita akan menemukannya."

Mengutip variety, kematian Wersching dikonfirmasi melalui kampanye GoFundMe, dibagikan untuk mendapatkan dukungan finansial bagi keluarga aktor tersebut.

Kampanye tersebut telah dibagikan oleh Alexi Hawley, showrunner dari “ The Rookie ", Julie Plec, showrunner "The Vampire Diaries", serta direktur kreatif "The Last of Us" Neil Druckmann.

"Saya menjadi penggemar dari '24' dan beruntung bisa memiliki Annie bermain mama untuk dua vamp terpanas di kota ... RIP Annie, Anda jiwa yang luar biasa," cuit Plec.

Direktur kreatif "The Last of Us turut mengungkapkan duka citanya.

“Kami baru saja kehilangan artis dan manusia yang cantik. Hati saya hancur,” tulis Druckmann.

Karier Annie Wersching

Lahir di St Louis, Mo., kredit layar pertama Wersching datang pada usia 24 tahun, muncul dalam episode 2002 Star Trek: Enterprise.