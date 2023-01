Marcelino Lefrandt Pamer Kemesraan dengan Violenzia Jeanette, Dewi Rezer Bereaksi

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Marcelino Lefrandt dikabarkan menjalin asmara dengan sahabat Fuji, Violenzia Jeanette.

Hal ini bermula dari kemesraan mereka yang ditampilkan dalam unggahan Violenzia Jeanette di Instagram miliknya @violenziajean, Minggu (29/1/2023).

Bahkan unggahan tersebut sampai mendapatkan reaksi dari mantan istri Marcelino Lefrandt, Dewi Rezer.

Violenzia atau yang akrab disapa Vio membagikan kumpulan momen-momen kebersamaannya dengan Marcelino.

Pada video berdurasi singkat tersebut, terlihat beberapa momen kemesraan mereka yang terekam.

Mulai dari aksi saling menyuapi jagung bakar hingga olahraga bersama.

Violenzia Jeanette tak malu-malu memamerkan momen mesranya dengan Marcelino Lefrandt. (Instagram @violenziajean)

Terselip pula momen saat Marcelino Lefrandt memijat paha Violenzia Jeanette.

Tak ketinggalan, bentuk perhatian Marcelino ketika kekasihnya sakit.

Dalam keterangan unggahannya, Violenzia menyebut sosok Marcelino Lefrandt ibarat pahlawan yang hadir di kehidupannya.

Violenzia Jeanette diketahui baru bercerai dari suaminya, Rheza Pahlawan diduga karena diselingkuhi dan alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kehadiran Marcelino mampu membuatnya melihat bahwa cinta tak selamanya menyakitkan.

"And then a superhero came a long. Thank you for showing me that love does not hurt."

"(Dan akhirnya pahlawan super itu datang. Terima kasih telah menunjukkan bahwa cinta tidak menyakitkan)," tulis Violenzia.

Marcelino Lefrandt dan Violenzia Jeanette. (Kolase Instagram @marcelinolefrandt @violenziajean)

Rekan-rekan artis yang melihat postingan Vio langsung memberikan dukungan.