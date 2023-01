Profil Nick Offerman, Pemeran Bill di Serial The Last of Us, Awali Karier dari Industri Teater

Inilah profil Nick Offerman, pemeran Bill di serial The Last of Us.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Nick Offerman, pemeran Bill di serial The Last of Us.

Dikutip dari thefamouspeople, Nick Offerman lahir di Joliet, Illinois pada 26 Juni 1970.

Pemilik nama lengkap Nicholas Offerman tersebut merupakan anak dari pasangan Ric Offerman dan Cathy Roberts.

Ayah Nick Offerman, Ric Offerman adalah seorang guru sekolah menengah pertama.

Sementara sang ibu, Cathy Roberts berprofesi sebagai perawat.

Nick Offerman pernah mengenyam pendidikan di University of Illinois di Urbana–Champaign dan menerima gelar Bachelor of Fine Arts pada 1993.

Kisah asmara

Nick Offerman bertemu Megan Mullally, seorang komedian, dan berprofesi sebagai aktris, di lokasi syuting 'The Berlin Circle'.

Nick Offerman dan Megan Mullally kemudian menikah pada 20 September 2003.

Karya Nick Offerman

Nick Offerman diketahui telah merilis tiga semi-otobiografi.

Di antaranya 'Paddle Your Own Canoe: One Man's Fundamentals for Delicious Living', 'Gumption: Relighting the Torch of Freedom with America's Gutsiest Troublemakers', dan 'Good Clean Fun: Misadventures in Sawdust at Offerman Woodshop'.

Perjalanan karier

Nick Offerman mengawali kariernya dengan industri teater.