Nick Offerman Perankan Bill di Serial The Last of Us, Penyuka Sesama Jenis yang Tinggal dengan Frank

Nick Offerman memerankan Bill di serial The Last of Us episode 3. Episode ini mengungkap hubungan Bill dan Frank saat Joel dan Ellie menemui mereka untuk meminta bantuan.

TRIBUNNEWS.COM - Nick Offerman memerankan tokoh Bill dalam serial The Last of Us yang tayang di HBO.

Bill muncul pertama kali di episode 3.

Nick Offerman dipasangkan dengan Murray Bartlett yang memerankan tokoh Frank.

Bill dan Frank digambarkan secara samar sebagai penyuka sesama jenis di serial The Last of Us.

Episode 3 dari serial The Last of Us berjudul "Bill's Town".

Bill pertama kali bertemu dengan Frank saat Frank menerobos ke pekarangan rumah Bill, dikutip dari Polygon.

Ia terjebak di suatu lubang yang dibuat oleh Bill sebagai perangkap.

Frank membujuk Bill agar memberinya makan, hingga Bill mengajaknya ke rumah.

Bill juga mengizinkan Frank tinggal di rumahnya dan memberinya pakaian ganti.

Episode 3 ini juga menceritakan hubungan Bill dan Frank dengan Joel dan Tess.

Bill dan Frank mengundang Joel dan Tess untuk makan.

Frank mengajak Tess masuk ke rumah, sementara Bill mengacungkan senjata pada Joel karena merasa curiga.

Joel lalu menawarkan kesepakatan kepada Bill yang akan membantu mengamankan pagarnya dan dengan demikian memberikan keamanan bagi Bill dan Frank.

Mereka kemudian tidak pernah bertemu lagi, hingga Joel melakukan misinya membawa Ellie ke markas Fireflies.

Bill dan Frank dalam cuplikan The Last of Us episode 3 (YouTube HBO Max)

