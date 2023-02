Doyoung NCT Ulang Tahun Hari Ini, Taeyong NCT dan Penggemar Beri Ucapan Selamat

TRIBUNNEWS.COM - Doyoung NCT berulang tahun ke-27 tahun pada hari ini, 1 Februari 2023.

Member NCT dengan nama lengkap Kim Dong Young ini mendapat ucapan selamat ulang tahun dari penggemarnya.

NCTzen, fandom NCT, menulis komentar di unggahan terakhir di laman Instagram Doyoung.

"Happy Birthday Oppa (selamat ulang tahun Oppa)," tulis seorang penggemar dengan menambahkan emotikon love.

Doyoung juga mendapat ucapan selamat ulang tahun member NCT, Taeyong.

"Happy birthday bro (selamat ulang tahun bro)," tulis Taeyong di laman komentar Doyoung.

Beberapa penggemar juga menuliskan harapan dan doa untuk Doyoung.

"Happy birthday to the lovely and most precious and best angel in the world... I wish you always smile, be well, happy, relaxed and do everything you love without worrying about anything," tulis penggemar lainnya.

(Selamat ulang tahun malaikat yang paling kucintai dan paling berharga di dunia... aku berharap kamu selalu tersenyum, sehat selalu, bahagia, damai dan melakukan semua yang kamu sukai tanpa mengkhawatirkan apa pun).

Pada Rabu (1/2/2023), Doyoung mengunggah Instagram story yang memperlihatkan foto Doyoung di sebuah kue ulang tahun.

Ia menandai SBS dalam unggahan tersebut.

Ucapan selamat ulang tahun ke-27 untuk Doyoung NCT (Instagram/do0_nct)

Tentang Doyoung NCT

Doyoung adalah member NCT U dan NCT 127 yang lahir pada 1 Februari 1996 di Guri, Gyeonggi, Korea Selatan.

Ia merupakan adik dari aktor Gong Myung, yang juga merupakan anggota band 5SURPRISE.