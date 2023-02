Profil Cigarettes After Sex, Band Indie Asal Texas yang Baru Gelar Konser di Jakarta

Band Cigarettes After Sex menggelar konser di Jakarta pada Jumat, 3 Februari 2023. Berikut ini profilnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil band indie Cigarettes After Sex yang menggelar konser di Ecovention Hall Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (3/2/2023).

Cigarettes After Sex adalah band asal El Paso, negara bagian Texas, Amerika Serikat.

Band Cigarettes After Sex dikenal dengan gaya musiknya yang halus.

Liriknya sering didasarkan pada tema romansa dan cinta, serta suara Greg Gonzalez, yang digambarkan sebagai perpaduan suara laki-laki dan perempuan.

Band Cigarettes After Sex dibentuk hampir secara tidak sengaja pada tahun 2008 saat penyanyi-penulis lagu Texas Greg Gonzalez tinggal di El Paso, Texas, dikutip dari All Music.

Sebagai mahasiswa di University of Texas, Greg Gonzalez bereksperimen dengan menangkap suara rekaman lagu yang luas di tangga empat lantai di universitas.

Lagu-lagu indah ini akan menjadi EP Cigarettes After Sex pertama, I. , yang dirilis pada 2012.

Setelah pindah ke Brooklyn, Gonzalez terus bekerja di band.

Ia meminta bantuan sejumlah kolaborator termasuk Phillip Tubbs, Randy Miller, Jacob Tomsky, Steve Herrada, Emily Davis, dan Greg Leeah.

Keluaran dari kolektif sebagian besar muncul dalam bentuk single, EP, dan klip YouTube yang sangat populer.

Cigarettes After Sex memulai debutnya dengan EP I (2012).

EP I berisi atmosfir Cowboy Junkies -esque ballad Nothing's Gonna Hurt You Baby (2012), the sleepy oneiric Mazzy Star -esque single Affection (2015), dan single K (2016).

Salah satu lagu mereka yang paling terkenal adalah pengerjaan ulang REO Speedwagon "Keep on Loving You" pada tahun 2015.

Greg Gonzalez, anggota Band Cigarettes After Sex (Instagram/psychicparty/Greg Gonzalez)

Setelah terkenal secara online, Cigarettes After Sex mulai mengerjakan debut full-length.