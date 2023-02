Lirik dan Terjemahan Lagu From This Moment On - Shania Twain: I Can't Wait To Live My Life With You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu From This Moment On yang dinyanyikan oleh Shania Twain.

Lagu From This Moment On dirilis pada tahun 1997 dan merupakan single dari album berjudul Come On Over.

Video musik lagu From This Moment On juga diunggah di YouTube Shania Twain pada 8 Oktober 2009.

Lirik dan Terjemahan Lagu From This Moment On - Shania Twain:

From this moment, life has begun

Sejak saat ini, hidup telah dimulai

From this moment, you are the one

Sejak saat ini, engkaulah satu-satunya

Right beside you is where I belong

Tepat di sisimulah tempatku berada

From this moment on

Sejak saat ini dan seterusnya

From this moment I have been blessed

Sejak saat ini aku telah diberkati

I live only, for your happiness

Hidupku hanya untuk membahagiakanmu

And for your love

Dan demi cintamu

I'd give my last breath,

Rela kuberikan hidupku

From this moment on

Sejak saat ini dan seterusnya

I give my hand to you with all my heart,

Kuulurkan tanganku padamu beserta hatiku,

I Can't wait to live my life with you

Kutak sabar untuk hidup bersamamu

I Can't wait to start

Aku tak sabar

You and I will never be apart,

Kau dan aku takkan terpisah,

My dreams came true because of you

Mimpiku jadi nyata karenamu

From this moment, as long as I live

Sejak saat ini, seumur hidupku

I will love you

Aku akan mencintaimu

I promise you this

Kuberjanji padamu

There is nothing I wouldn't give

Semua kan kuberikan

From... this... moment on

Sejak saat ini dan seterusnya

You're the reason I believe in love,

Engkaulah alasanku percaya pada cinta,

And you're the answer to my prayers, from up above

Dan engkaulah jawaban doaku, dari yang di atas

All we need is just the two of us

Yang kita mau hanyalah berdua

My dreams came true because of you

Mimpiku menjadi nyata karenamu

From this moment as long as I live

Sejak saat ini seumur hidupku

I will love you

Aku akan mencintaimu

I promise you this

Kuberjanji padamu

There is nothing I wouldn't give

Semua kan kuberikan

From this moment

Sejak saat ini

I will love you (I will love you)

Aku kan mencintaimu

As long as I live

Seumur hidupku

From this moment on

Sejak saat ini dan seterusnya

