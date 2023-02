Jaehyun NCT Ulang Tahun ke-26 Hari Ini, Haechan dan Doyoung NCT Beri Ucapan Selamat

TRIBUNNEWS.COM - Member NCT U dan NCT 127, Jaehyun berulang tahun ke-26 tahun pada hari ini, Selasa, 14 Februari 2023.

Jaehyun NCT mendapat ucapan dari member NCT lainnya dan juga penggemarnya.

Haechan NCT mengunggah foto Jaehyun NCT di Instagram Story-nya.

"My boy @_jeongjaehyun," tulis Haechan di unggah tersebut.

Selain Haechan NCT, Doyoung NCT juga mengunggah foto Jaehyun di Instagram Story-nya.

"Happy Valentine's boy day @_jeongjaehyun," tulis Doyoung NCT di unggahannya.

Jaehyun NCT juga merayakan hari ulang tahunnya dengan mengunggah foto dirinya di Instagram.

"Twenty-six," tulisnya dalam caption di postingan Instagram-nya.

Unggahan Jaehyun NCT itu mendapat ucapan dari penggemarnya.

"HBD lovely boy," tulis seorang pengguna Instagram.

"Happy birthday Jaehyun," tulis penggemar lainnya, disertai emotikon love.

Unggahan Haechan NCT dan Doyoung NCT di hari ulang tahun Jaehyun NCT pada 14 Februari 2023. (Instagram/Jaehyun)

Hari ulang tahun Jaehyun NCT bertepatan dengan Hari Valentine.

Beberapa penggemar mengucapkan selamat ulang tahun bersamaan dengan ucapan selamat hari Valentine untuk Jaehyun.

"Happy birthday to Jaehyun. I wish you always happy and healthy. It's the love from the heart. And once again Happy Birthday and Happy Valentine Day," tulis seorang penggemar, yang menyertakan emotikon kue.