Lirik dan Terjemahan Lagu Coin - IU: Now I Move I Move I Move I Move I Move, Go Ahead

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Coin yang dinyanyikan oleh soloist asal Korea Selatan, IU.

Lagu ini dirilis secara resmi pada 25 Maret 2021 dan termasuk dalam single di album Lilac.

Dirilis satu tahun lalu, video klip lagu ini sudah ditonton lebih dari 19 juta kali oleh pengguna YouTube pada Selasa (14/2/2023).

Dalam video klip tersebut, IU tampil dengan penuh semangat.

Berikut lirik lagu Coin yang dinyanyikan oleh IU.

Lirik lagu Coin - IU

Gangjaege deo sege I love gamble

Gwagamhalsurok sinsegye on my table

I’m sorry sesangi wollae bulgongpyeonghae

So deoreopge jaemiitji

Now I move I move I move I move I move

Go ahead

I don’t look

No look no look no look no look

What’s in my hand

I said go

Baby aljana naega han beon michimyeon

Eodikkaji ganeunji

Majimak geiminimankeum

Huhoe eomneun silsureul jeojilleo

I can’t die I’m all-in, all-in

I can’t die I’m all-in

I can’t die I’m all-in

Born to be gambler

Baeun jeok eopji even no tutor

Choeagui paereul gajigo ssak sseureo

Han su baeugo sipeum deo yeui itge gureo

Seungnireul sone kkwak jaba mara jwieo

Worth more than jewels

Jeori gaseo norajwo

It’s no kids zone

Maegyeonggi salbeolhage

Nan moksumeul georeo like a bullfight

Go vamos vamos vamos vamos vamos

Go ahead

It’s new rule new rule

New rule new rule new rule

Watch your back

I said go

Baby aljana naega jigeum i pane

Dodaeche mwol geoneunji

Majimak bettinginimankeum

Eongmangeuro teibeureul eojilleo

I can’t die, I’m all-in, all-in

I can’t die, I’m all-in

I can’t die, I’m