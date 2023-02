Lirik dan Terjemahan Lagu My Valentine - Martina McBride: and Even If The Sun Refused to Shine

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu My Valentine yang dinyanyikan oleh Martina McBride.

Lagu My Valentine ini merupakan single dalam album Martina McBride bertajuk Evolution.

Martina McBride menyanyikan lagu My Valentine sejak dirilis pertama pada 1997.

Meski sudah lama dirilis, namun lagu ini sangat melekat pada peringatan Hari Valentine setiap 14 Februari.

Dalam lagu My Valentine terdapat petikan lirik 'And even if the sun refused to shine'.

Lebih lengkapnya, inilah lirik dan terjemahan lagu My Valentine - Martina McBride.

If there were no words

Jika tidak ada kata-kata

No way to speak

Tidak ada cara untuk berbicara

I would still hear you

Aku masih akan mendengarmu

If there were no tears

Jika tidak ada air mata

No way to feel inside

Tidak ada cara untuk merasa di dalam

I'd still feel for you

Aku masih merasa untukmu

And even if the sun refused to shine

Dan bahkan jika matahari menolak untuk bersinar

Even if romance ran out of rhyme

Bahkan jika romansa kehabisan sajak