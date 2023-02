Lirik Lagu dan Terjemahan What the Hell - Avril Lavigne: If You Love Me, If You Hate Me

Lirik lagu dan terjemahan What the Hell yang dipopulerkan oleh Avril Lavigne dalam artikel berikut.

Berikut lirik lagu dan terjemahan What the Hell yang dipopulerkan oleh Avril Lavigne.

Lagu What the Hell dirilis pada tahun 2011 dalam album yang berjudul Goodbye Lullaby.

Lagu What the Hell memiliki genre musik Pop Rock dan berdurasi 3 menit 46.

Simak lirik lagu dan terjemahan What the Hell yang dinyanyikan oleh Avril Lavigne dalam artikel berikut:

You say that I'm messin' with your head

Kau mengatakan bahwa aku main-main dengan kepalamu

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

All 'cause I was making out with your friend

Semua karena aku sedang bermesraan dengan temanmu

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Love hurts whether it's right or wrong

Cinta menyakitkan apakah itu benar atau salah

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

I can't stop, 'cause I'm having too much fun

Aku tak bisa berhenti, karena aku memiliki terlalu banyak kesenangan

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

You're on your knees, beggin' please "stay with me"

Kau berlutut, memohon "tinggallah denganku"

But honestly, I just need to be a little crazy

Tapi jujur, aku hanya perlu sedikit gila