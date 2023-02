Profil The Strokes, Band Rock Asal New York yang akan Tampil di We The Fest 2023

Band The Strokes - Berikut profil The Strokes, band rock asal New York yang akan tampil di acara musik We The Fest 2023.

Diketahui, band The Strokes akan memeriahkan festival We The Fest 2023.

Diumumkannya band The Strokes menjadi line up We The Fest 2023 melalui video Aftermovie yang diunggah di kanal YouTube ISMAYA TV.

Nantinya, penampilan band The Strokes di We The Fest 2023 menjadi pertama kalinya mereka tampil di Asia Tenggara.

Sebagai informasi, We The Fest 2023 akan diadakan selama 3 hari, yaitu mulai dari 21-23 Juli, mendatang.

Lalu siapakah The Strokes yang akan tampil di We The Fest 2023?

Berikut profil singkat The Strokes

The Strokes adalah band rock alternatif Amerika, yang berbasis di New York, dikutip dari Contact Music.

Mengutip dari 100 XR, The Strokes dibentuk pada tahun 1988.

Awal dibentuknya band The Strokes ketika penyanyi utama sekaligus penulis lagu Julian Casablancas, gitaris Nick Valensi, dan drummer Fabrizio Moretti mulai membuat musik bersama saat sekolah di Dwight School, Manhattan.

Casblancas dan Fraiture berteman walaupun berada di sekolah yang berbeda.

Fraiture bersekolah di Lycée Français de New York.

Kemudian, Casablancas dikirim ke sekolah asrama di Swiss.

Setelah itu, Casblancas bertemu Albert Hammond Jr ketika Hammond bersekolah di sekolah seni di New York.