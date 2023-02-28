Lirik Lagu

Lirik Lagu dan Terjemahan If You Had My Love - Jennifer Lopez: But if You Want Me

Simak lirik lagu If You Had My Love yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez, lagu If You Had My Love dirilis pada tahun 1999.

zoom-inlihat foto Lirik Lagu dan Terjemahan If You Had My Love - Jennifer Lopez: But if You Want Me
Tangkapan Layar Instagram @jlo
Lirik Lagu dan Terjemahan If You Had My Love yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu If You Had My Love yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez.

Lagu If You Had My Love dirilis pada tahun 1999 dalam album On the 6.

Tembang If You Had My Love berhasil meraih penghargaan Penghargaan ALMA untuk Outstanding Music Video Performer.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan The Climb - Miley Cyrus

Simak lirik lagu If You Had My Love yang dinyanyikan oleh Jennifer Lopez dalam artikel berikut:

If you had my love and I gave you all my trust

Jika Anda memiliki cinta saya dan saya memberi Anda semua kepercayaan saya

Would you comfort me?

Maukah Anda menghibur saya?

And if somehow you knew that your love would be untrue

Dan jika entah bagaimana Anda tahu bahwa cinta Anda tidak benar

Would you lie to me?

Apakah Anda akan berbohong kepada saya?

And call me baby

Dan panggil aku sayang

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Tags
Lirik Lagu
Jennifer Lopez
If You Had My Love
On the 6
Baca Juga

  • Tribun Shopping

    7 Bahan Alami Paling Ampuh Mengatasi Kerontokan Rambut, Murah dan Mudah Ditemukan

    7 Bahan Alami Paling Ampuh Mengatasi Kerontokan Rambut, Murah dan Mudah Ditemukan

    5 Tips Pakaian Bebas Noda Deodoran, Bisa Gunakan Baking Soda dan Garam

    5 Tips Pakaian Bebas Noda Deodoran, Bisa Gunakan Baking Soda dan Garam

    Semakin Mengudara, Ini 4 Alasan Laptop Lenovo ThinkPad Diminati Segala Kalangan

    Semakin Mengudara, Ini 4 Alasan Laptop Lenovo ThinkPad Diminati Segala Kalangan

    5 Rekomendasi Rak Piring yang Cocok untuk Dapur Minimalis

    5 Rekomendasi Rak Piring yang Cocok untuk Dapur Minimalis

    Ampuh Atasi Kerontokan, Ini 5 Rekomendasi Hair Serum Terbaik yang Bisa Kamu Andalkan

    Ampuh Atasi Kerontokan, Ini 5 Rekomendasi Hair Serum Terbaik yang Bisa Kamu Andalkan

    • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Serum Vitamin C Skincare RD untuk Kulit Muka Sehat Cerah.
    Serum Vitamin C Skincare RD untuk Kulit Muka Sehat Cerah.
    Rp100.000
    DKI Jakarta, Jakarta Barat
    Jasa Pembuatan Website Jasa Pembuatan Konten Video Gegerkalong Bandung
    Jasa Pembuatan Website Jasa Pembuatan Konten Video Gegerkalong Bandung
    Rp1.500.000
    Jawa Barat, Bandung Kota
    Mobil Suzuki Neo Baleno Matic Tahun 2008 Bekas Pajak Baru Siap Pakai - Magelang
    Mobil Suzuki Neo Baleno Matic Tahun 2008 Bekas Pajak Baru Siap Pakai - Magelang
    Rp87.000.000
    Jawa Tengah, Magelang
    Rumah Dengan Gaya Clasic Berada Di Tengah Kota Yogyakarta
    Rumah Dengan Gaya Clasic Berada Di Tengah Kota Yogyakarta
    Rp860.000.000
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    Dijual Rumah Semarang Mewah Murah Hadap Timur Dekat EXIT TOL Ungaran - Semarang
    Dijual Rumah Semarang Mewah Murah Hadap Timur Dekat EXIT TOL Ungaran - Semarang
    Rp3,5 Milyar
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    Dijual Rumah Joglo di Ungaran Kota Lokasi Strategis - Semarang
    Dijual Rumah Joglo di Ungaran Kota Lokasi Strategis - Semarang
    Rp900.000.000
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    Dijual Rumah Semarang Minimalis Dekat Kampus STIKES Ngudi Waluyo Ungaran - Semarang
    Dijual Rumah Semarang Minimalis Dekat Kampus STIKES Ngudi Waluyo Ungaran - Semarang
    Rp250.000.000
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    Motor Honda Vario Tahun 2010 Bekas Siap Pakai Harga Nego - Sleman
    Motor Honda Vario Tahun 2010 Bekas Siap Pakai Harga Nego - Sleman
    Rp7.700.000
    DI Yogyakarta, Sleman
    Dijual Rumah Type 42 2KT 1KM SHM Dekat Kampus Ngudi Waluyo Ungaran - Semarang
    Dijual Rumah Type 42 2KT 1KM SHM Dekat Kampus Ngudi Waluyo Ungaran - Semarang
    Rp300.000.000
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    Dijual Rumah Semarang Minimalis Dekat Kampus STIKES Ngudi Waluyo Ungaran - Semarang
    Dijual Rumah Semarang Minimalis Dekat Kampus STIKES Ngudi Waluyo Ungaran - Semarang
    Rp300.000.000
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    MESIN PENGERING SISTEM BERPUTAR SEDERHANA DAN SERBAGUNA MALANG
    MESIN PENGERING SISTEM BERPUTAR SEDERHANA DAN SERBAGUNA MALANG
    Rp105.000.000
    Jawa Timur, Malang
    Dijual Rumah Semarang Type 90 3KT 1KM SHM Dekat Exit Tol Ungaran - Semarang
    Dijual Rumah Semarang Type 90 3KT 1KM SHM Dekat Exit Tol Ungaran - Semarang
    Rp875.000.000
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    Dijual Rumah Semarang Murah Luas 90m2 Murah Harga Nego di Semarang Atas - Ungaran
    Dijual Rumah Semarang Murah Luas 90m2 Murah Harga Nego di Semarang Atas - Ungaran
    Rp250.000.000
    Jawa Tengah, Ungaran
    Dijual Rumah di Sebantengan Ungaran, Strategis Dekat Exit Tol Ungaran - Semarang
    Dijual Rumah di Sebantengan Ungaran, Strategis Dekat Exit Tol Ungaran - Semarang
    Rp680.000.000
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    Distributor Lemari Pakaian Besi 3 Pintu di Malang
    Distributor Lemari Pakaian Besi 3 Pintu di Malang
    Rp2.500.000
    Jawa Timur, Malang Kota
    Luas dan Strategis !!! Rumah Semarang Besar dan Luas di Tengah Kota - Semarang
    Luas dan Strategis !!! Rumah Semarang Besar dan Luas di Tengah Kota - Semarang
    Rp13 Milyar
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    Paket Rinna Diazella Skincare Atasi Jerawat & Flek Hitam,Jawa Barat,Sukabumi Kota
    Paket Rinna Diazella Skincare Atasi Jerawat & Flek Hitam,Jawa Barat,Sukabumi Kota
    Rp250.000
    Jawa Barat, Sukabumi Kota
    Dijual Rumah Semarang Murah di Bukit Manyaran Permai - Semarang
    Dijual Rumah Semarang Murah di Bukit Manyaran Permai - Semarang
    Rp300.000.000
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    Parfum Wanita Yang Kalem Dan Tahan Lama Cianjur
    Parfum Wanita Yang Kalem Dan Tahan Lama Cianjur
    Rp150.000
    Jawa Barat, Cianjur
    Splitzent Tembaga : Jasa Pasang Penangkal Petir Di Jatiluhur
    Splitzent Tembaga : Jasa Pasang Penangkal Petir Di Jatiluhur
    Rp1.800.000
    Jawa Barat, Bekasi Kota
    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Terms of Use
    Contact Us
    Pedoman Media Siber
    Redaksi
    Info iklan