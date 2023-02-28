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Lirik Lagu dan Terjemahan If You Had My Love - Jennifer Lopez: But if You Want Me
Simak lirik lagu If You Had My Love yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez, lagu If You Had My Love dirilis pada tahun 1999.
Penulis:
Gabriella Gunatyas
Editor:
bunga pradipta p
TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu If You Had My Love yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez.
Lagu If You Had My Love dirilis pada tahun 1999 dalam album On the 6.
Tembang If You Had My Love berhasil meraih penghargaan Penghargaan ALMA untuk Outstanding Music Video Performer.
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Simak lirik lagu If You Had My Love yang dinyanyikan oleh Jennifer Lopez dalam artikel berikut:
If you had my love and I gave you all my trust
Jika Anda memiliki cinta saya dan saya memberi Anda semua kepercayaan saya
Would you comfort me?
Maukah Anda menghibur saya?
And if somehow you knew that your love would be untrue
Dan jika entah bagaimana Anda tahu bahwa cinta Anda tidak benar
Would you lie to me?
Apakah Anda akan berbohong kepada saya?
And call me baby
Dan panggil aku sayang
Sumber: TribunSolo.com
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