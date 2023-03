TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Beauty and a Beat yang dinyanyikan oleh Justin Bieber feat Nicki Minaj.

Lagu Beauty and a Beat dirilis pada 2012.

Lirik lagu Beauty and a Beat mengisahkan tentang seseorang yang bangga dengan kekasih hatinya dan ingin memamerkannya ke seluruh dunia.

Lagu Beauty and a Beat juga diunggah di YouTube Justin Bieber pada 12 Oktober 2012.

Lirik dan Terjemahan Lagu Beauty and a Beat - Justin Bieber feat Nicki Minaj:

'Cause all I need

Is a beauty and a beat

Who can make my life complete

It's all 'bout you

When the music makes you move

Baby do it like you do

'Cause

Karena yang kubutuhkan hanyalah seorang gadis cantik dan irama

Siapa yang bisa melengkapi hidupku

Semua ini tentangmu, saat musik menggerakkanmu

Kasih lakukanlah seperti biasanya

Karena engkau memang begitu

Body rock

Girl, I can feel your body rock (aye-aye-aye)

Take a bow

You on the hottest ticket now (aye-aye-aye)

We gonna party like it's 3012 tonight

I wanna show you all the finer things in life

So just forget about the world, we young tonight

I'm coming for ya, I'm coming for ya

Goyangan badan, kasih, bisa kurasakan tubuhmu bergoyang

Membungkuklah, kau sedang sangat terkenal

Kita kan berpesta seolah malam ini tahun 3012

Ingin kutunjukkan padamu semua hal indah dalam hidup

Jadi lupakanlah dunia, berjiwalah muda malam ini

Aku kan datang untukmu, aku kan datang untukmu)

'Cause all I need

Is a beauty and a beat

Who can make my life complete

It's all 'bout you

When the music makes you move

Baby do it like you do

Karena yang kubutuhkan hanyalah seorang gadis cantik dan irama

Siapa yang bisa melengkapi hidupku

Semua ini tentangmu, saat musik menggerakkanmu

Kasih lakukanlah seperti biasanya

In time, ink lines

Bitches couldn't get on my incline

World tours, it's mine

Ten little letters on a big sign

Justin Bieber

You know I'mma hit 'em with the ether

Buns out, weiner

But I gotta keep an eye out for Selener

Beauty, beauty and the beast

Sementara itu, guratan tinta, orang brengsekt tak dapat naiki dakianku

Tur dunia, milikku, sepuluh huruf kecil dan sebuah papan besar

Justin Bieber, kau tahu aku kan mengejutkan mereka dengan obat bius ini

Buns out, wiener, tapi aku harus mengawasi penggemar Selena

Gadis cantik, gadis cantik dan si buruk rupa

Beauty from the East

Beautiful confessions of the priest

Beast, beauty from the streets, beat will get deceased

Every time Beauty on the beat (Yeah, yeah, yeah, Let's go, Let's go)

Gadis cantik dari timur, pengakuan indah pastur

Buruk rupa, gadis cantik dari jalanan, kami tak mati

Tiap kali gadis cantik ikuti irama

Body rock

Girl, I wanna feel your body rock

'Cause all I need

Is a beauty and a beat

Who can make my life complete

It's all 'bout you

When the music makes you move

Baby do it like you do

'Cause

Goyangkan badan

Kasih, aku ingin merasakan tubuhmu bergoyang

Karena semua yang saya butuhkan

Adalah keindahan dan irama

Siapa yang bisa melengkapi hidupku

Ini semua tentangmu

Ketika musik membuat Anda bergerak

Kasih, lakukanlah seperti yang Anda lakukan

Karena engkau memang begitu

