Chord Gitar Lagu Cinta Tak Bernyawa - Melisa Hart: Lelah Ku Bersandiwara, Tak Sanggup Menahan Luka

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Cinta Tak Bernyawa dalam artikel ini.

Cinta Tak Bernyawa merupakan lagu dari Melisa Hart.

Video musik Cinta Tak Bernyawa dirilis pada 24 Februari 2023 di kanal YouTube HITS Records.

Lagu Cinta Tak Bernyawa menceritakan tentang seseorang yang berpura-pura tegar untuk menutupi rasa sakit hati yang ia pendam.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Tak Bernyawa - Melisa Hart:

Intro: C Fm C Fm C

C Fm

Sederhana dengan cinta

C Fm

Buatku bahagia

Am G F Em

Lembut tuturmu, hangat dekapmu

Dm G

Di depan mereka

C Fm

Pernah cinta sedalamnya

C Fm

Hingga aku lupa

Dm Em Am -G D/F#

Abaikan semua rasa kecewa

Dm G

Seakan ku tak mengapa

Reff:

C Cmaj7

Lelah ku bersandiwara

Am

Tak sanggup menahan luka

Gm C F Em Am

Bukan ku yang kau mau, ku ta hu

Dm G C Fm-G

Tak kan pernah satu, tak bertemu

C Fm

Pernah cinta sedalamnya

C Fm

Hingga aku lupa

Dm Bb Am D

Abaikan semua rasa kecewa

Dm G

Seakan ku tak mengapa

Reff:

C Cmaj7

Lelah ku bersandiwara

Am

Tak sanggup menahan luka

Gm C F Em A

Bukan ku yang kau mau, ku ta hu

Dm G

Tak kan pernah satu

C Cmaj7

Lelah ku berpura-pura

Am

Sayang cinta tak bernyawa

Gm C F Em A

Terjerat dalam harap tak nyata

Dm G (F)

Ingin ku akhiri, ku tak bisa

F Em

Jika kita tak bersama

Dm

Mungkin ku bahagia

E Am Am-G#-G-D/F#

ataukah terluka hoo

F Em

Jika berbeda kisahnya

D# Dm-Em

Mungkin ku temui

-F D/F# G

Aku yang kau pilih hoo

Reff:

C Cmaj7

Lelah ku bersandiwara

Am

Tak sanggup menahan luka

Gm C F C

Bukan ku yang kau mau, ku ta hu

Dm Dm-D#-F G

Tak kan pernah satu

(overtune)

-G# C# C#maj7

Lelah ku berpura-pura

A#m

Sayang cinta tak bernyawa

G#m C# G Fm A#m

Terjerat dalam harap tak nyata

D#m G# F# G#

Ingin ku akhiri, ku tak bisa

Fm A#m D#m G# C# F#m C#

Hoo oo hmmm hmm hmmm

(Tribunnews.com)