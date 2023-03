Lirik dan Terjemahan Lagu To Find You - Sing Street: I Was On My Way to Find You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu To Find You yang dirilis pada tahun 2016.

Lagu To Find You merupakan soundtrack dari film berjudul Sing Street.

Mengusung genre komedi romantis, film Sing Street menceritakan tentang seorang anak lelaki yang membentuk sebuah band demi mendapatkan hati seorang perempuan.

Lagu To Find You juga sempat di-cover oleh Jungkook BTS.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Ay-Yo - NCT 127: Geunyang Bulleo Bwa, Ay-Yo

Lirik Lagu To Find You - Sing Street:

When you were staring at your bedroom wall

With only ghosts beside you

Somewhere out where the wind was calling

I was on my way to find you

I was on my way to find you

When you were racing like a cannonball

In roller skates and sky blue

Or in the backseat watching the slow rain falling

I was on my way to find you

I gotta find out who I'm meant to be

I don't believe in destiny

But with every word you swear to me

All my beliefs start caving in

And I feel something's about to change

So bring the lightning, bring the fire, bring the fall

I know I'll get my heart through

Got miles to go, but from the day I started crawling

I was on my way to find you

I was on my way to find you

I was on my way, every day

I was on my way to find you

Terjemahan Lagu To Find You - Sing Street:

Ketika Anda sedang menatap dinding kamar tidur Anda

Dengan hanya hantu di sampingmu

Di suatu tempat di mana angin memanggil

Aku sedang dalam perjalanan untuk menemukanmu

Aku sedang dalam perjalanan untuk menemukanmu

Saat kau berpacu seperti peluru meriam

Dengan sepatu roda dan langit biru

Atau di kursi belakang menyaksikan hujan yang perlahan turun

Aku sedang dalam perjalanan untuk menemukanmu

Aku harus mencari tahu siapa aku dimaksudkan untuk menjadi

Aku tidak percaya pada takdir

Tetapi dengan setiap kata Anda bersumpah kepada saya

Semua keyakinan saya mulai mengalah

Dan aku merasa sesuatu akan berubah

Jadi bawakan kilat, bawakan api, bawakan musim gugur

Aku tahu aku akan mendapatkan hati saya melalui

Harus menempuh jarak bermil-mil, tetapi sejak hari saya mulai merangkak

Aku sedang dalam perjalanan untuk menemukanmu

Aku sedang dalam perjalanan untuk menemukanmu

Saya sedang dalam perjalanan, setiap hari

Aku sedang dalam perjalanan untuk menemukanmu

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Grapejuice - Harry Styles

(Tribunnews.com)