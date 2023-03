Drama Korea The Good Man, Lee Dong Wook akan Berperan Jadi Gangster

Aktor Korea Lee Dong Wook - Aktor asal Korea Selatan, Lee Dong Wook akan berperan sebagai Gangster di drama Korea The Good Man.

TRIBUNNEWS.COM - Aktor asal Korea Selatan, Lee Dong Wook akan berperan sebagai Gangster di drama Korea The Good Man.

Media Korea melaporkan, Lee Dong Wook menerima tawaran untuk sebagai pemeran utama di drama Korea The Good Man.

Pada bulan September 2022, Lee Dong Wook diketahui sedang mengatur dan mempertimbangkan penampilannya di drama Korea The Good Man, dikutip dai kbizoom.

"Lee Dong-wook secara positif meninjau penampilannya," kata seorang pejabat dari pihak The Good Man.

Sebagai informasi, drama Korea The Good Man merupakan proyek dari Kim Woon Kyung, seorang penulis skenario legendaris di balik "Yoo Na's Street" dan "These Are Blue Birds".

Peran Lee Dong Wook di Drama Korea The Good Man

Mengutip dari Kpoppost.com, drama Korea The Good Man berkisah tentang putra tertua dari keluarga gangster generasi ketiga yang bernama Seok Cheol.

Seok Cheol diperankan oleh Lee Dong Wook.

Sewok Cheol memiliki tekad yang kuat untuk melindungi keluarga, pekerjaan, dan cintanya.

Lee Dong Wook dikabarkan akan mengubah karakternya menjadi seorang ganster di drama Korea The Good Man.

Ia akan menjadi anak gangster tertua,

Mengutip dari Naver Entertain, drama Korea The Good Man diketahui melakukan casting di tahun 2022.

Sementara proses syuting baru akan dilakukan pada pertengahan tahun ini.

Lee Dong Wook di drama Strangers From Hell. (Soompi.com)

Daftar Drama Korea yang Dibintangi Lee Dong Wook dan akan Tayang Tahun Ini