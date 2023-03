Lirik dan Terjemahan Lagu Moon - NCT Dream: Yeope Wajullae

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Moon yang dibawakan oleh boy group asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup musik yang berada di bawah naungan SMTOWN, yakni NCT Dream, merilis single berjudul Moon pada 16 Desember 2022.

Lagu ini diluncurkan sebagai bagian dari album mini NCT Dream yang bertajuk Candy - Winter Special Mini Album.

Album itu memuat enam lagu di dalamnya dengan durasi total 21 menit 22 detik.

Lagu Moon hadir sebagai trek kelima dengan durasi 4 menit 13 detik.

Sejak dirilis dua bulan lau, audio lagu ini telah diputar lebih dari 1,3 juta kali oleh pengguna YouTube, Selasa (7/3/2023).

Berikut lirik beserta terjemahan dari lagu Moon yang dinyanyikan oleh NCT Dream.

Lirik dan Terjemahan Lagu Moon - NCT Dream

Ireoke tto jineun bam

Malam lain yang seperti ini

Oneureun gireosseum hae

Aku harap hari ini akan panjang

Neul honja doenoeideon mam

Hati yang selalu kupikirkan untuk diri sendiri

Deureojudeon geoul ape

Di depan cermin

Anja ne mamui mune deureogal

Duduk dan masuk pintu dalam hatimu

Ganjikaetdeon maldeul jeogeo

Tuliskan kata-kata yang kau suka

Oetu han jjoge dugo

Letakkan mantel di sisi lain

Ireun bameul naseo

Setelah mulai malam

Itjana nuni naeryeo

Kau lihat kan, ini sedang turun salju

Hoksi nawa boji aneullae

Apakah kau mau bertemu denganku?

Hear me knocking on your mun

Dengar aku mengetuk pintumu

Ne sonwie pyeolchyeojineun

Terungkap di tanganmu

Nae jinanbami jeonhaejindamyeon

Jika malam terakhirku diceritakan

Gyejeorui kkeuchi uri sijagi doel geoya, oh

Akhir musim ini akan menjadi awal bagi kita, oh

Yeoreobollae neoui mameuro ganeun mun

Maukah kau buka? Aku ingin membuka pintu hatimu