Lirik dan Terjemahan Lagu Drunk Text - Henry Moodie: I Wish I was Who You Drunk Texted at Midnight

Berikut lirik dan terjemahan lagu Drunk Text yang dinyanyikan oleh Henry Moodie.

Lagu Drunk Text merupakan single terbaru milik Henry Moodie yang kini sedang viral dan banyak didengarkan melalui berbagai platform musik online.

Lagu Drunk Text mengisahkan tentang seseorang yang ingin mengirimkan pesan kepada sosok terkasihnya dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol.

Dalam keadaan ini, seseorang tersebut akan berkata jujur perihal perasaan yang tengah dirasakannya.

Official video lagu Drunk Text juga diunggah di YouTube Henry Moodie pada 10 Februari 2023.

Lirik Lagu Drunk Text - Henry Moodie:

5th of November

When I walked you home

That's when I nearly said it

But then said 'Forget it, you fool'

Do you remember?

You probably don't

'Cause the sparks in the sky

Took a hold of your eyes while we spoke



Yesterday, drank way too much

And stayed up too late

Started to write but I wanna say

Deleted the message, but I still remember it said



I wish I was who you drunk texted at midnight

Wish I was the reason you stay up 'til 3

And you can't fall asleep

Waiting for me to reply

I wish I was more than just someone you walk by

Wish I wasn't scared to be honest and open

Instead of just hoping

You'd feel what I'm feeling inside



April the 7th

And nothing has changed

It's hard to get by

When you're still on my mind every day

Sometimes I question

If you feel the same?

Do we make stupid jokes?

Trying to hide that we're both too afraid to say



I wish I was who you drunk texted at midnight

Wish I was the reason you stay up 'til 3

And you can't fall asleep

Waiting for me to reply

I wish I was more than just someone you walk by

Wish I wasn't scared to be honest and open

Instead of just hoping

You'd feel what I'm feeling inside



Oh, and here we go again

Destroy myself to keep my friend

Hiding away 'cause I was afraid you'd say no

I wonder if I cross your mind

Half as much as you do mine

If I tell you the truth

What will I lose?

I don't know



I wish I'd sent you that drunk text that midnight

I was just scared it would ruin our friendship

But I really meant it

I wonder how you would reply



Terjemahan Lagu Drunk Text - Henry Moodie:



5 November

Saat aku mengantarmu pulang

Saat itulah saya hampir mengatakannya

Tapi kemudian berkata, 'Lupakan saja, kamu bodoh'

Apakah kamu ingat?

Anda mungkin tidak

Menyebabkan percikan di langit

Mengambil mata Anda saat kami berbicara

Kemarin, minum terlalu banyak

Dan begadang

Mulai menulis tapi saya ingin mengatakan

Menghapus pesan, tapi saya masih ingat dikatakan

Saya berharap saya adalah yang Anda di tengah malam

Seandainya saya adalah alasan Anda begadang sampai 3

Dan Anda tidak bisa tertidur

Menunggu saya untuk membalas

Saya berharap saya lebih dari sekadar seseorang yang Anda jalani

Seandainya saya tidak takut untuk jujur dan terbuka

Bukan hanya berharap

Anda akan merasakan apa yang saya rasakan di dalam

7 April

Dan tidak ada yang berubah

Sulit untuk bertahan

Saat Anda masih ada di pikiran saya setiap hari

Terkadang saya bertanya

Jika Anda merasakan hal yang sama?

Apakah kita membuat lelucon bodoh?

Tryna sembunyikan bahwa kita berdua terlalu takut untuk mengatakannya

Saya berharap saya adalah yang Anda di tengah malam

Seandainya saya adalah alasan Anda begadang sampai 3

Dan Anda tidak bisa tertidur

Menunggu saya untuk membalas

Saya berharap saya lebih dari sekadar seseorang yang Anda jalani

Seandainya saya tidak takut untuk jujur dan terbuka

Bukan hanya berharap

Anda akan merasakan apa yang saya rasakan di dalam

Oh, dan ini dia lagi

Menghancurkan diri sendiri untuk menjaga teman saya

Bersembunyi karena saya takut Anda akan mengatakan tidak

Saya ingin tahu apakah saya terlintas dalam pikiran Anda

Setengah seperti yang Anda lakukan milik saya

Jika saya mengatakan yang sebenarnya

Apa yang akan saya kehilangan?

aku tidak tahu

Saya berharap saya akan mengirimi Anda teks mabuk itu di tengah malam

Saya hanya takut itu akan merusak persahabatan kami

Tapi saya benar-benar bersungguh-sungguh

Saya ingin tahu bagaimana Anda akan membalas

