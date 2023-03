Profil Kim Sae Ron, Artis Korea yang Dinyatakan Bersalah Mengemudi saat Mabuk

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil artis Korea Kim Sae Ron.

Kim Sae Ron lahir di Korea Selatan, 31 Juli 2000.

Dikutip dari Tribun Wiki, Kim Sae Ron memiliki dua saudari perempuan, yakni Ah Ron dan Ye Ron yang juga sebagai aktris.

Kim Sae Ron pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Miyang di Seoul dan lulus dari Sekolah Menengah Yang-il di Ilsan pada Februari 2016.

Diketahui, Kim Sae Ron lalu melanjutkan pendidikannya di School of Performing Arts Seoul.

Kim Sae Ron pun diterima di Universitas Chung-Ang, Departemen Seni Pertunjukan dan Studi Film pada 2018.

Perjalanan Karier

Kim Sae Ron pertama kali debut saat berusia sembilan tahun dalam film 'A Brand New Life'.

Tak hanya itu, Kim Sae Ron juga tampil pada film 'The Man from Nowhere' dan 'I Am a Dad'.

Kim Sae Ron juga pernah membintangi serial 'Can You Hear My Heart?' pada 2011 sebagai Bong Woo Ri muda.

Di tahun yang sama, ia muncul dalam serial TV 'Heaven's Garden'.

Tahun 2012, Kim Sae Ron menjadi cameo pada sebuah episode' The Human Condition'.

Selama waktu itu, ia juga muncul di film 'Barbie' sebagai Soon Young dan 'The Neighbor' sebagai Soo Yeon.

Kim Sae Ron pernah membintangi film 'A Girl at My Door' dan 'Manhole' pada 2014.