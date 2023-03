Tulus Jadi Inspirasi Bermusik Idgitaf, Sebut Punya Lirik Seperti Bercerita

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Idgitaf mengungkapkan inspirasinya dalam bermusik.

Pelantun lagu Takut itu menyebut jika Tulus sebagai inspirasinya dalam menciptakan karya yang dapat didengarkan oleh orang banyak.

Sebab menurutnya Tulus memiliki kemampuan tersendiri dalam membuat karyanya seperti narasi yang tengah disampaikan ketika di atas panggung.

"Ka tulus (jadi inspirasi) karena aku merasa dia liriknya seperti narasi," kata Idgitaf saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2023).

Pemilik nama lengkap Brigitta Sriulina Beru Meliala ini menambahkan bahwa lagu yang disampaikan idolanya itu kerap sampai di hati para pendengarnya.

Ia pun belajar banyak dari pelantun Gajah tersebut.

"Ada yang diutarakan kaya kita paham aja apa yang dimaksud sangat menarik, otentik dan aku belajar banyak," ujar Idgitaf.

Chord gitar "Hal Indah Butuh Waktu untuk Datang" yang dipopulerkan oleh Idgitaf. (Kompas.com)

Diketahui jika nama Idgitaf mengawali kariernya di TikTok dengan mengcover lagu Cuek milik Rizky Febian.

Namanya kemudian kian dikenal usai memarodikan video Odading Mang Oleh di TikTok.

Pada 2021 Idgitaf terpilih menjadi pemenang kategori best of performer on the Year di TikTok Awards Indonesia 2020.

Hingga akhirnya ia sukses lewat beberapa single yang ia rilis salah satunya adalah Takut yang viral di media sosial.