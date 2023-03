Konser BLACKPINK di Jakarta, Gerimis Berhenti Beberapa Menit Sebelum Pertunjukan Dimulai

TRIBUNNEWS.COM - Gerimis sempat mengguyur stadion utama Gelora Bung Karno yang menjadi lokasi konser grup musik asal Korea Selatan, BLACKPINK, Sabtu (11/3/2023).

Melihat gelagat cuaca tersebut, panitia pelaksana konser tampak langsung membagikan jas hujan untuk penonton.

Namun, gerimis berhenti beberapa menit sebelum konser BLACKPINK dimulai.

Konser yang dijadwalkan mulai pukul 19.00 akhirnya baru dimulai pada pukul 19.30 yang diiringi gema teriakan penggemar BLACKPINK atau biasa disebut Blink.

Baca juga: Konser BLACKPINK Hari Pertama di SUGBK: Teriakan Histeris Blink Buka Pertunjukan

Baca juga: Calo Tiket Konser BLACKPINK Gentayangan, Tawarkan Harga Lebih Murah Tapi Tak Bisa Nego

Untuk mengisi waktu, sejumlah video musik BLACKPINK ditampilkan di layar.

Penggemar kompak ikut meneriakkan "BLACKPINK in your area" di setiap pergantian video musik yang disajikan untuk mengisi waktu.

Warna pink dari lightstick penggemar turut mewarnai stadion utama GBK BLACKPINK tampil.

Dari bangku di depan panggung hingga bagian tribun. Teriakan penonton semakin menggema ketika lampu dimatikan sebagai tanda konser dimulai dan keempat anggota BLACKPINK muncul di atas panggung.

Suasana konser BLACKPINK Born Pink di GBK Senayan.

Jennie, Rose, Jisoo dan Lisa membuka konser dengan menyanyikan lagu "How You Like That", " Pretty Savage", "Whistle", sebelum akhirnya memperkenalkan diri satu per satu.

Rose sempat mengenang kedatangan mereka empat tahun lalu di Jakarta, sebelum kemudian melanjutkan dengan lagu "Don't Know What to Do", " Lovesick Girl", "Crazy Over You", " Playing with Fire".

(Rintan Puspita Sari/Kompascom)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BLACKPINK Buka Konser di Jakarta, Gerimis Tak Surutkan Antusias Penonton"