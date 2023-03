Rose BLACKPINK Sembari Minum Sapa Blink yang Histeris: Are You Guys Okay? Pasti Panas Banget Ya

Suasana konser BLACKPINK Born Pink di GBK Senayan, Sabtu (11/3/2023). BLACKPINK membuka konser mereka dengan lagu "How You Like That" pada pukul 19.30 WIB.

Rose BLACKPINK Sapa Blink yang Histeris Sembari Minum: Are You Guys Okay? PAsti Panas Banget Ya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BLINK, sebutan bagi penggemar grup musik BLACKPINK tampak histeris menyaksikan peforma girl group idola mereka tampil di panggung saat konser di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).

Histeria para Blink itu bukan hanya saat BLACKPINK menampilkan performa mereka, tetapi juga saat menyapa penggemar mereka tersebut.

BLACKPINK membuka konser mereka dengan lagu "How You Like That" pada pukul 19.30 WIB.

Hal yang paling ditunggu BLINK adalah ketika disapa idola mereka secara langsung.

BLINK secara cepat mengeluarkan ponsel untuk mengabadikan momen berharga yang tak terulang. "Halo semuanya, saya Jennie," ujar Jennie dengan senyuman manis diwajahnya.

"Hai semuanya, saya Jisoo," kata Jisoo sambil tersenyum melihat ke arah BLINK.

Kemudian Rose, yang pandai berbicara bahasa Inggris, mengatakan, dia sangat rindu BLINK yang terakhir kali bersua empat tahun lalu.

Suasana konser BLACKPINK saat tampil dalam pertunjukan bertajuk Born Pink di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023). (Fauzi Alamsyah/Tribunnews)

"Sudah empat tahun sejak terakhir kali kami ke sini bertemu kalian," kata Rose.

Setelah itu, BLACKPINK kembali menampilkan sejumlah lagu teranyar mereka.

Waktu berjalan semakin malam, antusiasme BLINK tak surut, apalagi ketika kembali diajak ngobrol Rose.

Seusai lagu "Let's Kill This Love" girl group besutan YG Entertainment tersebut kembali membuat BLINK meleyot.

BLINK ditanya bagaimana perasaannya oleh Rose dan Lisa. "Are you guys okay?" kata Lisa sembari minum air mineral botol yang disediakan.

"Halo semuanya? Bagaimana perasaan kamu sekarang? Pasti panas banget ya," kata Rose.