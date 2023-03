Datang Bareng Dwi Andika ke GBK, Chika Jessica Cosplay Jennie BLACKPINK

TRIBUNNEWS.COM - Chika Jessica bersama mantan kekasihnya, Dwi Andhika, datang bareng menonton konser hari kedua BLACKPINK di Stadion Gelora Bung Karnok (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Aktris 34 tahun itu mengaku telah berdandan menyerupai Jennie.

Bahkan ia sengaja memasang plester di bawah matanya agar sama persis dengan Jennie yang mengalami luka dan diplester di bagian tersebut.

"Aku lagi cosplay jadi Jennie. Bentuk support Jennie. Kan Jennie lagi cidera matanya," kata Chika kepada awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/3/2023).

Lebih lanjut, Chika merasa tidak sabar untuk melihat aksi panggung keempat member BLACKPINK.

Konser kali ini sendiri merupakan konser BLACKPINK kedua yang ditonton oleh Chika Jessica.

Aktris asal Bandung ini mengaku sangat mengidolakan Jennie Cs karena lagu-lagunya yang bagus.

"Kenapa aku suka lagu-lagunya keren banget, yang ngebeatnya enak, terus apa yg slow-slow itu. Pokoknya melownya juga enak," pungkas Chika.

Diketahui bahwa girlband asal Korea Selatan yaitu BLACKPINK menggelar konser di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta.

Konser bertajuk 'Born Pink World Tour Jakarta' ini diselenggarakan selama dua hari yaitu pada Sabtu dan Minggu (11-12/3/2023).

Grup beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose dan Lisa ini akan membawakan beberapa lagu hitsnya seperti Pink Venom, Playing With Fire, Boombayah, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love dan How You Like That.