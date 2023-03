Rose BLACKPINK Alami Malfungsi Busana saat Konser di Jakarta, Backup Dancer Bergegas Membantu

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK baru saja menggelar konser hari pertama mereka di Stadion GBK Jakarta, Sabtu (11/3/2023).

Sejumlah penggemar membagikan momen pengalaman menonton konser di media sosial.

Satu di antara momen yang menjadi sorotan yakni saat Rose BLACKPINK mengalami malfungsi busana tapi dapat mengatasinya dengan profesional.

Saat membawakan lagu solo Hard To Love, Rose merasa bagian atas bajunya mulai melonggar.

Sambil memegang mic di tangan kirinya, tangan kanannya menahan bajunya agar tidak terlepas.

Seorang backup dancer lalu bergegas membetulkan pakaian Rose.

Selama itu, Rose tetap profesional dengan tidak berhenti bernyanyi.

Ia tetap membawakan lagunya sampai masalah malfungsi busana terselesaikan.

Rose pun mendapat banyak pujian dari netizen karena profesionalismenya.

Ini bukan pertama kalinya Rose mengatasi masalah panggung dengan profesional.

Dilansir Koreaboo, pada Januari lalu, BLACKPINK tampil di acara amal yang disponsori ibu negara Prancis, Brigitte Macron.

BLACKPINK menampilkan lagu "Pink Venom" dan "Shut Down" dari album kedua mereka.

Meski panggung tampak meriah tanpa hambatan, BLINK yang teliti melihat momen di mana Rosé mengalami masalah teknis dengan mikrofonnya.

Rose cepat menunjuk ke mikrofonnya, seolah-olah memberi isyarat bahwa mikrofonnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau dia tidak dapat mendengar dirinya sendiri dengan baik melalui monitor in-ear, karena tampaknya dia memberi isyarat agar volume dinaikkan.