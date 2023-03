Lirik dan Terjemahan Lagu Nobody - Avenged Sevenfold: I'm the One in Everything

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Nobody yang dinyanyikan oleh Avenged Sevenfold.

Lagu Nobody dirilis pada 14 Maret 2023 setelah lebih dari lima tahun Avenged Sevenfold tidak mengeluarkan lagu.

Berdasarkan cuplikan videonya, lagu Nobody bercerita tentang kesendirian.

Official video lagu Nobody juga diunggah di YouTube Avenged Sevenfold pada 14 Maret 2023.

Lirik dan Terjemahan Lagu Nobody - Avenged Sevenfold:

Ride in the shadows

Berkendara di dalam bayang-bayang

Wandering beyond the frame

Berkelana melewati bingkai

Float like a feather

Melayang bagaikan bulu

Through space and time outside a dream

Melalui ruang dan waktu diluar sebuah mimpi

Pirouette with divinity

Bergemulai dengan ketuhanan

In a dance we've shared before

Di sebuah tarian yang pernah kita lakukan bersama

Someone dissolution

Peleburan seseorang

This is "I am all" as "I am none"

Ini aku seutuhnya yang juga ketiadaan ku

Here we fly so high, no l, no coming down

Di sini kita terbang sangat tinggi, tidak, aku tidak akan turun