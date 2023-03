Lirik Lagu dan Terjemahan Worth It - Fifth Harmony: Baby I'm Worth It

Fifth Harmony - Lirik lagu dan terjemahan Worth It yang dipopulerkan Fifth Harmony.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Worth It yang dipopulerkan oleh grup musik asal Amerika, Fifth Harmony.

Lagu Worth It dirilis pada tahun 2015 dalam album yang Fifth Harmony yang berjudul Reflection.

Lagu Worth It memiliki genre musik pop dan RNB.

Simak lirik lagu dan terjemahan Worth It yang dinyanyikan oleh grup musik Fifth Harmony dalam artikel berikut:

Give it to me, I'm worth it

Berikan padaku, aku layak mendapatkannya

Baby I'm worth it

Sayang aku layak

Uh huh I'm worth it

Uh huh aku layak

Gimme gimme I'm worth it

Beri aku beri aku aku layak

Give it to me, I'm worth it

Berikan padaku, aku layak mendapatkannya

Baby I'm worth it

Sayang aku layak

Uh huh I'm worth it

Uh huh aku layak

Gimme gimme I'm worth it

Beri aku beri aku aku layak

Okay

Oke

I tell her bring it back like she left somethin'

Saya katakan padanya membawanya kembali seperti dia meninggalkan sesuatu