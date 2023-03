Kembali Aktif di Instagram setelah Ammar Zoni Ditangkap, Irish Bella Unggah Potret Anak: Kekuatanku

TRIBUNNEWS.COM - Irish Bella tampak kembali aktif menggunakan Instagram setelah suaminya, Ammar Zoni ditangkap karena penyalahgunaan narkoba.

Melalui unggahan di Instagram @_irishbella_ pada Kamis (16/3/2023), Irish Bella membagikan potret kedua anaknya, Air Rumi Akbar dan Ara Puti Sabai Akbar yang terlihat bahagia.

Kedua anak Irish Bella dan Ammar Zoni tersebut tampak mengenakan baju dengan warna krem di rerumputan.

Dalam keterangan postingan, Irish Bella menuliskan bahwa kedua anaknya tersebut merupakan sumber kekuatannya.

"Masya Allah Tabarakallah (emoji hati)

The reason, my source of strength.

(Sebuah alasan, sumber kekuatanku)," tulis Irish.

Irish Bella seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya kuat menghadapi ujian hidup terkait Ammar Zoni yang terjerat narkoba lantaran kehadiran dua buah hati mereka.

Irish Bella juga menyampaikan bahwa dirinya selalu memiliki tujuan untuk bangkit dan fokus melangkah ke depan.

"I will always have a purpose to stand back up and keep moving forward.

(Aku akan selalu memiliki tujuan untuk berdiri kembali dan terus bergerak maju)," imbuhnya.

Irish Bella pun menyadari bahwa dirinya jauh dari sempurna.

Di sisi lain, Irish Bella tak pernah tahu terkait rencana Sang Pencipta.

"Even though mommy is far from perfect, and we’ll never know what Allah has planned for us.