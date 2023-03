Lirik Lagu To My First - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

Simak lirik lagu To My First yang dinyanyikan oleh NCT Dream. Lagu ini bagian dari Repackaged 2nd Album bertajuk Beatbox.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu To My First yang dibawakan oleh boy group asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup musik yang berada di bawah naungan SM Entertainment, yakni NCT Dream, merilis single berjudul To My First pada 30 Mei 2022.

Lagu berdurasi 3 menit 03 detik menjadi bagian dari Repackaged 2nd Album bertajuk Beatbox.

Video klip lagu yang bercerita tentang putus cinta itu sudah ditonton lebih 2,7 juta kali, pada Kamis (16/3/2023).

Berikut lirik beserta terjemahan dari lagu To My First yang dinyanyikan oleh NCT Dream.

Lirik Lagu To My First - NCT Dream

Modeun cheoeumeneun nega issji

Majimakkaji neoigil barassji

Dasi neoreul mannan sunganjocha nan

Jeonghaejin unmyeongira mareul haessji

Ulgo usdeon geunal manheun geoseul hamkkehan

Naijiman neogessjiman

But let it go let it go yeah

Goodbye geuman neoreul tteonaryeo hae