Lirik dan Terjemahan Lagu Hello To Goodbye - Coldiac: There Is A Goodbye In Every Hello

Lirik dan terjemahan lagu Hello To Goodbye - Coldiac, yang dirilis pada 1 Maret 2023. Petikan liriknya yakni 'There is a goodbye in every hello'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Hello To Goodbye yang dinyanyikan oleh Coldiac.

Grup band asal Malang, Coldiac, baru saja merilis lagu Hello To Goodbye pada 1 Maret 2023.

Diketahui dari kanal YouTube COLDIAC, video klip lagu Hello To Goodbye digarap dengan konsep Visualizer Video.

Lagu Hello To Goodbye merupakan single terbaru Coldiac bersama Warner Music Indonesia.

Dalam lagu Hello To Goodbye mengisahkan tentang perpisahan entah dari masalah cinta, keluarga maupun hal yang lainnya.

Terdapat petikan lirik 'There is a goodbye in every hello' pada lagu Hello To Goodbye.

Lirik dan Terjemahan Lagu Hello To Goodbye - Coldiac

Back to the day when we first met

Kembali ke hari ketika kita pertama kali bertemu

Everything felt so right

Semuanya terasa begitu benar

We got all the good things through all the hardest times

Kita mendapatkan semua hal baik melalui semua masa tersulit

I’ve seen your angelic lights

Aku telah melihat cahaya malaikat

Seen your evil sights

Melihat tatapan jahatmu

Oh, they’d gone too far sometimes

Oh, terkadang mereka bertindak terlalu jauh

Now everything has changed that we’ve gone separate ways

Sekarang semuanya telah berubah sehingga kami berpisah