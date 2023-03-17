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Lirik dan Terjemahan Lagu Hello To Goodbye - Coldiac: There Is A Goodbye In Every Hello
Simak lirik dan terjemahan lagu Hello To Goodbye - Coldiac. Terdapat petikan lirik 'There is a goodbye in every hello'.
Penulis:
Enggar Kusuma Wardani
Editor:
bunga pradipta p
TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Hello To Goodbye yang dinyanyikan oleh Coldiac.
Grup band asal Malang, Coldiac, baru saja merilis lagu Hello To Goodbye pada 1 Maret 2023.
Diketahui dari kanal YouTube COLDIAC, video klip lagu Hello To Goodbye digarap dengan konsep Visualizer Video.
Lagu Hello To Goodbye merupakan single terbaru Coldiac bersama Warner Music Indonesia.
Dalam lagu Hello To Goodbye mengisahkan tentang perpisahan entah dari masalah cinta, keluarga maupun hal yang lainnya.
Terdapat petikan lirik 'There is a goodbye in every hello' pada lagu Hello To Goodbye.
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Lirik dan Terjemahan Lagu Hello To Goodbye - Coldiac
Back to the day when we first met
Kembali ke hari ketika kita pertama kali bertemu
Everything felt so right
Semuanya terasa begitu benar
We got all the good things through all the hardest times
Kita mendapatkan semua hal baik melalui semua masa tersulit
I’ve seen your angelic lights
Aku telah melihat cahaya malaikat
Seen your evil sights
Melihat tatapan jahatmu
Oh, they’d gone too far sometimes
Oh, terkadang mereka bertindak terlalu jauh
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Now everything has changed that we’ve gone separate ways
Sekarang semuanya telah berubah sehingga kami berpisah
Sumber: TribunSolo.com
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