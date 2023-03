5 Lagu Slipknot yang Populer di Spotify: Duality, Before I Forget hingga Wait and Bleed 

Grup band Slipknot tampil mengguncang panggung Hammersonic 2023 pada hari ke-2 di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta, Minggu (19/3/2023). Band heavy metal asal Amerika tersebut membawakan sejumlah lagu diantaranya The Dying Song, Wait and Bleed dan Unsainted. Berikut 5 lagu Slipknot yang populer di Spotify, mulai dari Duality, Before I Forget hingga Wait and Bleed. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 5 lagu Slipknot yang populer di Spotify.

Slipknot merupakan grup musik dengan genre heavy metal asal yang berasal dari Des Moines, Iowa, Amerika.

Slipknot dibentuk pada September 1995 oleh Shawn Crahan dan Paul Gray, dikutip dari Tribunnewswiki.com.

Awalnya, grup bergenre heavy metal ini menggunakan nama The Pale Ones kemudian berganti dengan PYG System dan Meld hingga akhirnya menggunakan nama Slipknot.

Slipknot juga sempat mengganti anggotanya selama beberapa kali hingga kemudian anggota tetapnya terbentuk mulai 1999.

Mereka adalah Sid Wilson, Joey Jordison, Paul Gray, Chris Fehn, Jim Root, Craig Jones, Shawn "Clown" Crahan, Mick Thomson, dan Corey Taylor.

Pada 19 Maret 2023, Slipknot tampil menjadi penutup panggung Hammersonic 2023 yang diadakan di Pantai Carnaval Ancol.

Penampilan Slipknot di Hammersonic 2023 merupakan penampilan perdana mereka di Indonesia.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Slipknot tampil menggunakan topeng sebagai ciri khasnya.

Grup metal ini juga membawakan sejumlah lagu di antaranya Disasterpiece, Wait and Bleed dan All Out Life, Unsainted, Spit It Out dan Surfacing sebagai penutup.

Berikut 5 lagu Slipknot yang populer di Spotify:

1. Duality (543 Juta)

Lagu "Duality" telah dirilis oleh Slipknot pada 27 Oktober 2009 di kanal YouTubenya.

Lagu "Duality" terdapat pada album Vol. 3: (The Subliminal Verses).