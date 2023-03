Tampil di Hammersonic 2023, Slipknot Bikin Penonton Jingkrak-jingkrak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup band metal Slipknot akhirnya tampil di panggung Hammersonic 2023, Minggu (19/3/2023).

Tampil sebagai headliner tidak menyurutkan antusias para penonton yang telah hadir sejak tadi siang.

Lautan manusia berbaju hitam telah memadati area panggung Empire di Pantai Carnaval Ancol.

Slipknot tampil seperti biasa dengan ciri khasnya yang menggunakan topeng.

"Jakarta make some noises!" ucap Corey Taylor sang vokalis.

Grup metal asal Amerika ini membuka penampilannya dengan lagu Disasterpiece, Wait and Bleed dan All Out Life yang membuat Hammerhead (penonton Hammersonic) berjingkrak-jingkrak.

Corey Taylor juga menyampaikan kebahagiaannya bisa tampil di Indonesia.

"Akhirnya. Akhirnya saya bisa mengucapkan kata yang sudah cukup lama ingin diucapkan. Akhirnya Slipknot ada di Indonesia," kata Corey.

Ini kali pertama Slipknot tampil di Indonesia. Padahal sebelumnya Slipknot telah dikonfirmasi akan tampil di Hammersonic sejak 2019 silam.

Namun pandemi Covid-19 membuat penampilannya tertunda.

"Setelah waktu yang cukup lama, akhirnya kami bisa tampil di sini. Saat semuanya sudah siap, akses seluruh dunia ditutup. Tapi terima kasih atas kesabaran kalian," kata Corey.

"Terima kasih Jakarta ini sangat luar biasa," pungkas Corey.

Slipknot jadi grup band penutup dalam acara Hammersonic 2023 di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta, Jumat (19/3/2023). (Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah)

Beberapa lagu hits Slipknot juga dinyanyikan di atas panggung megah Hammersonic seperti Sulfur, Before I Forget, The Dying, Song Dead memories, Unsainted, The, Herectic Anthem, Psyichosocial, Duality, Custer, Spit It Out, People Shit, sebagai penutup Surfacing.