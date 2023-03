Slipknot Puji Penonton Indonesia Sebut Salah Satu  Terbaik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup band heavy metal, Slipknot kagum melihat antusias penonton Indonesia yang hadir menyaksikan penampilannya di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta, Minggu (19/3/2023).

Sang vokalis, Corey Taylor menyebut Maggots (penggemar Slipknot) Indonesia merupakan salah satu penonton terbaik selama mereka menjalani konser.

"Oh Tuhan, Indonesia. Kami tak tahu apa yang harus diharapkan tapi ini adalah salah satu penonton terbaik. Terima kasih banyak," kata Corey disertai tepuk tangan penonton.

Kemudian, Slipknot merasa bahagia akhirnyabia bisa menyapa para penggemarnya yang berada di Indonesia.

Sebab sebelumnya, Slipknot dikonfirmasi akan tampil pada 2019 silam. Namun ditunda lantaran Covid-19.

"Saya menunggu sangat lama untuk mengungkapkan kata-kata ini. Akhirnya, akhirnya Slipknot di sini, di Indonesia, malam ini!" ungkap Corey.

Diberitakan sebelumnya, Slipknot sukses menghibur puluhan Maggots di Hammersonic 2023, Ancol, Jakarta.

Slipknot tampil enerjik yang membuat penonton jingkrak-jingkrak.

Beberapa lagu dinyanyikan seperti Disasterpiece, Wait and Bleed, dan All Out Life, Sulfur, Before I Forget, The Dying, Song Dead memories, Unsainted, The, Herectic Anthem, Psyichosocial, Duality, Custer, Spit itu out dan sebagai penutup People Shit.