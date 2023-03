Aktor Asal Australia Chris Hemsworth Liburan di Bali, Naik Motor Bareng Sang Istri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor asal Australia, Chris Hemsworth bersama istrinya, Elsa Pataky berlibur di Bali.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Chris Hemsworth di instagram.

Dalam video yang dibagikannya, Chris Hemsworth tampak sedang mengendarai sepeda motor bareng Elsa Pataky.

Pasangan ini terlihat mengenakan helm ketika menyusuri jalanan di Bali.

Pemeran Thor ini juga berselancar di salah satu pantai di Bali.

"Momen yang menarik saat liburan di Bali. Thanks to @denisedsylva and @madeinkatana for the sick little edit!" tulis Chris dikutip Rabu (22/3/2023).

Selain itu, Chris Hemsworth juga juga terlihat menikmati makanan dan nongkrong bersama teman-temannya.

Kebahagiaan terpancar di wajah aktor berusia 39 tahun ini, begitupun istrinya, dan teman-temannya.

Di sisi lain netizen memuji sikap Chris Hemsworth yang terlihat tertib lalu lintas saat berkendara di Bali.