Lirik dan Terjemahan Lagu Eyes Closed - Ed Sheeran: Just Dancing with My Eyes Closed

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Eyes Closed yang dinyanyikan oleh Ed Sheeran.

Lagu Eyes Closed dirilis pada 24 Maret 2023.

Diketahui, lagu Eyes Closed mengisahkan tentang emosi yang dihadapi oleh seseorang saat kehilangan sosok penting dalam hidupnya.

Di sisi lain, lagu Eyes Closed ditulis dengan menceritakan salah satu teman terdekat Ed Sheeran, yakni Jamal yang meninggal mendadak karena serangan jantung pada Februari 2022.

Ed Sheeran mendedikasikan lagu tersebut untuk siapa saja yang kehilangan teman dekat atau orang yang dicintai dan mengatakan bahwa lagu tersebut sekarang menjadi milik kita.

Lirik dalam lagu Eyes Closed ini mencerminkan fakta bahwa apa pun yang dilakukannya, semuanya mengingatkannya pada hal-hal yang mereka lakukan bersama.

Official video lagu Eyes Closed juga diunggah di YouTube Ed Sheeran pada 24 Maret 2023.

Lirik Lagu Eyes Closed - Ed Sheeran:

[Verse 1]

I know it's a bad idea

But how can I help myself?

Been inside for most this year

And I thought a few drinks, they might help

It's been a while my dear

Dealing with the cards life dealt

I'm still holding back these tears

While my friends are somewhere else

[Pre-Chorus]

I pictured this year a little bit different when it hit February

I step in the bar, it hit me so hard

Oh how can it be this heavy?

Every song reminds me you're gone

And I feel thе lump form in my throat

'Cause I'm here alonе

[Chorus]

Just dancing with my eyes closed

'Cause everywhere I look I still see you

Time is moving so slow

And I don't know what else that I can do

So I'll keep dancing with my