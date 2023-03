Harry Styles dan Emily Ratajkowski Digosipkan Berpacaran setelah Bermesraan di Tokyo

TRIBUNNEWS.COM - Emily Ratajkowski dan Harry Styles digosipkan berpacaran setelah diduga berciuman di Tokyo.

Kabar ini dilaporkan oleh Daily Mail, melalui sebuah video pada Minggu (26/3/2023).

Rekaman itu memperlihatkan keduanya berada di belakang van.

Emily Ratajkowski terlihat mesra dengan Harry Styles saat Harry melakukan konser back-to-back dari Ariake Arena sebagai bagian dari Love on Tour-nya.

Harry Styles mengenakan jas dan celana hitam dan rambutnya diikat setengah ekor kuda.

Sementara Emily Ratajkowski, mengenakan jaket puffer merah muda di atas crop top dan rok hitam panjang.

Kehidupan Asmara Harry Styles

Penyanyi "As It Was" itu sebelumnya mengencani sutradara "Don't Worry Darling" dan lawan mainnya, Olivia Wilde.

PageSix mengabarkan pada November 2022, Harry Styles dan Olivia Wilde telah putus setelah hampir dua tahun bersama.

Olivia Wilde disebut mencampakkan mantan tunangannya Jason Sudeikis karena memilih Harry Styles.

Kisah cinta Harry Styles dan Olivia Wilde dikabarkan kandas setelah dua tahun pacaran. (Page Six)

Rumor ini kemudian dibantah oleh Olivia Wilde.

“Gagasan bahwa saya meninggalkan Jason untuk Harry benar-benar tidak akurat,” kata Olivia Wilde kepada Vanity Fair.

"Hubungan kami sudah berakhir jauh sebelum aku bertemu Harry," jelasnya.

"Seperti hubungan apa pun yang berakhir, itu tidak berakhir dalam semalam," tambahnya.