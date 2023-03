Istri Mark Zuckerberg, Priscilla Chan Lahiran Anak Ke-3, Diberi Nama Aurelia Chan Zuckerberg

TRIBUNNEWS.COM - Mark Zuckerberg dan Pricilla Chan sedang berbahagia dengan kelahiran anak ketiganya pada Jumat (24/3/2023).

CEO Meta itu mengunggah dua foto yang mengabadikan momen bahagianya melalui akun Instagram.

Dalam unggahannya, Mark Zuckerberg berfoto dengan bayinya.

Pada foto kedua, terlihat Priscilla Chan yang sedang memeluk bayi di dadanya.

Mark Zuckerberg juga memperkenalkan nama anak ketiganya melalui caption.

"Welcome to the world, Aurelia Chan Zuckerberg! You're such a little blessing. (Selamat datang di dunia, Aurelia Chan Zuckerberg! Kamu adalah berkah yang mungil)," tulis Mark di unggahan Instagram-nya.

Mark Zuckerber dan Priscilla Chan mendapat berbagai ucapan selamat.

"Congratulation Sir, blessing and love for newly born, (Selamat pak, keberkahan dan cinta untuk putrimu yang baru lahir)," tulis seorang pengguna Instagram.

"Amazing news, Mark and Cilla, huge congrats!! (Kabar yang luar biasa, Mark dan Cilla, selamat!!)" tulis yang lain.

"Zuck Jr," tulis seorang pengguna sambil menambahkan emoji api.

"Best feeling in the world!! Congrats to the Zuck fam! (Perasaan terbaik di dunia. Selamat untuk Zuck sekeluarga)," tulis yang lainnya saat memberi ucapan.

Istri Mark Zuckerberg, Priscilla Chan saat mendekap anak ketiganya, Aurelia Chan Zuckerberg (Zuck)

Keluarga Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan

Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan pertama kali berkencan pada 2003, lalu.

Mereka bertemu di persaudaraan Universitas Harvard.