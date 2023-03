Meta Kembali PHK 10.000 Karyawan, Mark Zuckerberg: Tidak Ada Jalan Lain

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Meta Platform telah mengonfirmasi akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 10.000 karyawannya dalam putaran kedua PHK massal.

"Ini akan sulit dan tidak ada jalan lain," kata Mark Zuckerberg, CEO Meta Platform dalam sebuah pesan kepada staf, Selasa (14/3/2023).

“Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada kolega yang berbakat dan bersemangat yang telah menjadi bagian dari kesuksesan kami,” sambungnya.

Zuckerberg mengatakan dia percaya "realitas ekonomi baru ini akan berlanjut selama bertahun-tahun".

Kekhawatiran penurunan ekonomi karena kenaikan suku bunga telah memicu serangkaian PHK massal di seluruh perusahaan Amerika Serikat, mulai dari bank Wall Street seperti Goldman Sachs dan Morgan Stanley hingga perusahaan Teknologi Besar termasuk Amazon dan Microsoft.

Awal bulan lalu, Meta membukukan penurunan laba dan selama tiga bulan berturut-turut mencatatkan penurunan pendapatan.

Sebagai tanggapan atas hal itu, Zuckerberg berjanji untuk mengubah 2023 menjadi "Tahun Efisiensi".

Dengan langkah terbaru, Meta memperkirakan pengeluaran pada tahun ini akan berkisar antara 86 miliar dolar AS hingga 92 miliar dolar AS, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yakni sebesar 89 miliar dolar AS hingga 95 miliar dolar AS.

“Seperti yang saya bicarakan tentang efisiensi tahun ini, saya telah mengatakan sebagian dari pekerjaan kami akan melibatkan pemindahan pekerjaan dan itu akan berguna untuk membangun perusahaan yang lebih ramping dan lebih teknis serta meningkatkan kinerja bisnis kami untuk memungkinkan berjalannya visi jangka panjang kami,” kata Zuckerberg.

Pada November 2022, Meta juga telah melakukan PHK massal dengan pemangkasan sebanyak 11.000 karyawan.

Adapun hingga akhir tahun lalu, perusahaan mengklaim telah mempekerjakan 86.482 karyawan, naik sekitar 20 persen dibandingkan 2021.