Jun Ji Hyun Bakal Bintangi Drama Romantis Terbaru, dari Sutradara Crash Landing on You dan Vincenzo

Laporam Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Jun Ji Hyun direncanakan akan membintangi drama bergenre romantis terbaru bersama aktor Kang Dong Won.

Dilansir dari Soompi, Selasa (28/3/2023), seorang perwakilan industri melaporkan bahwa kedua bintang tersebut akan membintangi drama baru berjudul Polaris (judul sementara).

Baca juga: Jadwal Acara TV Hari Ini, 18 Maret 2023: Drakor Extraordinary You di NET, Film Bel Canto di Trans TV

Menanggapi laporan tersebut, sumber dari IEUM HASHTAG selaku agensi Jun Ji Hyun membenarkan sang artis dapat tawaran drama tersebut.

"Jun Ji Hyun ditawari peran dalam drama 'Polaris' itu benar dan sedang dalam pertimbangan (tawaran tersebut)," jelas agensi Jun Ji Hyun.

Hal serupa juga dibenarkan oleh perwakilan agensi Kang Dong Won.

"Ini adalah salah satu dari beberapa proyek yang ditawarkan kepadanya," ungkapnya.

Baca juga: Song Hye Kyo dan Jun Ji Hyun Didapuk jadi Aktris Korea Termahal, Berapa Tarifnya per Episode?

Polaris merupakan drama romantis mengisahkan mata-mata baru dan menceritakan kisah mata-mata yang bekerja untuk menemukan jati diri mereka yang sebenarnya.

Drama ini akan dibuat oleh penulis skenario Jung Seo Kyung dan sutradara Kim Hee Won, yang sebelumnya bekerja sama dalam drama Little Women.

Jun Ji Hyun. Aktris pemain drama Korea My Love From the Star Jun Ji Hyun dan suaminya, Choi Joon Hyuk digosipkan berada di ambang perceraian. (SBS/Instagram @junjihyunofficial)

Jung Seo Kyung juga telah mengerjakan lagu-lagu hits seperti The Handmaiden, Mother, dan Decision to Leave.

Sementara Kim Hee Won sebelumnya menggarap drama populer seperti The Crowned Clown, Crash Landing on You, dan Vincenzo.

Karena Kang Dong Won kebanyakan muncul di film, ini akan menjadi drama keempatnya dan drama pertamanya dalam hampir 20 tahun.

Berbeda dengan Jun Ji Hyun yang lebih sering membintangi drama, sebelumnya berperan di My Love From the Star, The Legend of the Blue Sea, Jirisan, dan masih banyak lagi.