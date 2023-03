Lirik Lagu dan Terjemahan Blessed - Suki Waterhouse: I Could Be Something

TRIBUNNEWS.COM - Nama Suki Waterhouse sudah lama dikenal sebagai salah seorang model yang kerap melenggang di runway.

Namun kini kekasih Robert Pattinson itu melebarkan sayapnya ke industri musik setelah beberapa kali meng-cover lagu-lagu milik penyanyi lain.

Lagu berjudul Blessed merupakan single Suki Waterhouse yang dirilis tahun 2022 menyusul beberapa single yang sebelumnya telah dirilis.

Berikut lirik lagu 'Blessed' milik Suki Waterhouse:

[Verse 1]

I used to think that I wanted

To be everything you want for me

When I couldn't keep your promise

I broke your heart so I could break free

I used to think I really was

A miracle of no remorse

I wasted time on all the little things

Then shed a tear so I could grow some wings

[Pre-Chorus]

I knew once, I knew once, I knew once

[Chorus]

Blessed to the child in me that still needs mothering

Blessed to the father who told me that I could be something

I could bе something, I could be something

[Verse 2]

Anothеr night, another question

Did you really think I wouldn't fly

To the place where I could belong?

How could you think I wasn't worth a try?

And after all, who cares what others think?

They flail around and find the missing link

I thought I want them, but I don't know who they are

I couldn't find 'em if I forced the charge

[Pre-Chorus]

I knew them, I knew them, I knew them

[Chorus]

Blessed to the child in me that still needs mothering

Blessed to the father who told me that I could be something

I could be something, I could be something

[Outro]

Put your reign on me

Put your reign on me

Oh, the wildness that I keep

Still want you to need me

Want you to need me

Still want you to need me

Terjemahan lirik lagu Blessed Suki Waterhouse:

[Versi 1]

Saya dulu berpikir bahwa saya ingin

Untuk menjadi semua yang kamu inginkan untukku

Saat aku tidak bisa menepati janjimu

Aku menghancurkan hatimu agar aku bisa membebaskan diri

Dulu saya pikir saya benar-benar

Keajaiban tanpa penyesalan

Aku menyia-nyiakan waktu untuk semua hal kecil

Lalu meneteskan air mata agar aku bisa menumbuhkan beberapa sayap

[Pra-Reff]

Saya tahu sekali, saya tahu sekali, saya tahu sekali

[Reff]

Diberkati untuk anak dalam diriku yang masih membutuhkan ibu

Diberkati untuk ayah yang mengatakan kepada saya bahwa saya bisa menjadi sesuatu

Saya bisa menjadi sesuatu, saya bisa menjadi sesuatu

[Versi 2]

Malam lain, pertanyaan lain

Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan terbang?

Ke tempat di mana aku bisa berada?

Bagaimana Anda bisa berpikir saya tidak pantas untuk dicoba?

Lagi pula, siapa yang peduli dengan pendapat orang lain?

Mereka mencari-cari dan menemukan mata rantai yang hilang

Saya pikir saya menginginkan mereka, tetapi saya tidak tahu siapa mereka

Saya tidak dapat menemukan mereka jika saya memaksa biaya

[Pra-Reff]

Saya kenal mereka, saya kenal mereka, saya kenal mereka

[Reff]

Diberkati untuk anak dalam diriku yang masih membutuhkan ibu

Diberkati untuk ayah yang mengatakan kepada saya bahwa saya bisa menjadi sesuatu

Saya bisa menjadi sesuatu, saya bisa menjadi sesuatu

[Akhir]

Taruh pemerintahanmu padaku

Taruh pemerintahanmu padaku

Oh, keliaran yang aku simpan

Masih ingin kamu membutuhkanku

Ingin kamu membutuhkanku

Masih ingin kamu membutuhkanku

(Tribunnews.com)