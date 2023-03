Lirik Lagu dan Terjemahan Dangerous and Sweet - Lenka: Everything You Said

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Dangerous and Sweet yang dipopulerkan oleh penyanyi Lenka.

Lagu Dangerous and Sweet dirilis pada tahun 2009 dalam album Lenka.

Lagu Dangerous and Sweet memiliki genre musik pop berdurasi 3 menit 32 detik.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Blessed - Suki Waterhouse: I Could Be Something

Simak lagu dan terjemahan Dangerous and Sweet yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut:

It’s difficult to see from the surface

Sulit dilihat dari permukaan.

But everything goes in and it stings

Tapi semua berjalan dan sengatan

Like a spider

Seperti laba-laba

Hits you deep inside and

Temui Anda jauh di dalam dan

I know that you are just like me, oversensitive

Saya tahu bahwa Anda sama seperti saya, sangat sensitif

Well I ordinarily breathe

Baik saya biasanya bernapas

Taking everything for much more than it means

Mengambil segalanya untuk lebih dari itu berarti

Well it’s dangerous, and it’s sweet

Yah itu berbahaya, dan itu manis

Cut us and we bleed

Potong kami dan kami berdarah

All these words that we speak casually

Semua kata-kata ini yang kita ucapkan dengan santai