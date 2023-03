Lirik Lagu Rewind - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Rewind yang dinyanyikan oleh boyband Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria asuhan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Rewind pada 28 Maret 2022.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, live clip lagu ini sudah diputar lebih dari 2,4 juta kali pada Rabu (29/3/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 05 detik ini diluncurkan sebagai track ke-11 dari album kedua NCT Dream yang bertajuk Glitch Mode.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Rewind yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Rewind - NCT Dream

[Intro]

Yeah, yeah

Woo

Ooh-ooh, yeah

[Verse 1]

Gibun so blue

Ireon saenggagi deul ttaen nuga mallyeojwo

Mwol haedo jiruhago

Ttabunhage neukkyeojil ttaen saenggage jamgyeo

Yejeonui geu vibe, gamjeongeul wonhae

Dasi bureulge neol umjigin norae

Just like when it was 8.25

[Pre-Chorus]

Geunyang neowa wanna rewind

[Chorus]

Uriui siganeul dollyeo

Take me back, yeah

Take me back, geuttael

Saеnggangman haedo nan haengbokaejyеo

Yeongwonhi kkaeji aneul kkumi, yeah

Sijakdoen geuttaero

Doraganeun geoya eoseo get up

So let's rewind

[Verse 2]

Nugungaegen igeon geunyang chueok pari (Woo)

Hajiman naegen meotjin gobaek party (Yeah)

Eojeui uriga allyeojuneun heaven

Hamkkera luckyreul wanseonghaneun seven (Ayy)

Gieokal su itdaneun geon cham joeun geoya

Nega eolmana sojunghanji bichwobol geoul

Dasi doragandamyeon deo jalhal geojiman

Byeonchi ana neol mannago mal georan mam (Woo, woo)

Got no doubts, yeah, can't allow it (Uh-uh)

I'm recordin' every step that I be takin' (I'll take it)

All the memories I capture

Every verse and every line, nothin' better than those days

[Pre-Chorus]

Geunyang neowa wanna rewind, yeah

[Chorus]

Uriui siganeul dollyeo

Take me back, yeah

Take me back, geuttael

Saenggangman haedo nan haengbokaejyeo

Yeongwonhi kkaeji aneul kkumi, yeah

Sijakdoen geuttaero

Doraganeun geoya eoseo get up

So let's rewind

[Bridge]

Naegen hyuyangjin pillyo eomneun deuthae, you know

Jamsi doegama

Chagoki ssaeun uri chueokdeuri healingi dwae I know

Back and forth we go, oh, oh, oh